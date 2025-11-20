自由電子報
MLB》重返玉米田！ 大聯盟明年再次舉辦《夢幻成真》之戰

2025/11/20 07:41

大聯盟新賽季將再次進行《夢幻成真》之戰。（資料照）大聯盟新賽季將再次進行《夢幻成真》之戰。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟為致敬棒球電影《夢幻成真》「Field of Dreams」，在愛荷華州戴爾斯維（Dyersville）的玉米田建造棒球場並安排賽事，大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）宣布，明年賽季費城人與雙城將自2022年後，再次重返這片玉米田在例行賽較量。

曼佛瑞在聲明中指出，大聯盟很高興能在明年重返愛荷華州，並將與串流平台Netflix合作，期待打造一場所有運動迷都能享受的盛宴。該項賽事將會在Netflix播出，是大聯盟與該平台合作中重要的一環。

明年的《夢幻成真》之戰將由雙城擔任主場球隊迎戰費城人，兩隊將會在當地時間8月13日進行1場《夢幻成真》之戰，休息一天後回到雙城主場把系列賽剩下2場比賽打完。除了大聯盟外，小聯盟也會在當地時間8月11日由小熊3A與雙城3A進行玉米田之戰。

《夢幻成真》系列賽在2021年舉行，當時是由白襪對決洋基，隔年由紅人對上小熊，時隔3年再次舉行，愛荷華州州長雷諾斯（Kim Reynolds）表示，很高興能夠再次歡迎MLB與球員們回到這座象徵性的夢幻球場。

