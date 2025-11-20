自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》不會交易AD！ 獨行俠庫班：我們想要贏球

2025/11/20 08:02

戴維斯（中）。（資料照）戴維斯（中）。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠本賽季狀態不佳，近期更傳出陣中神獸「AD」戴維斯（Anthony Davis）可能被交易的傳聞，不過獨行俠股東庫班（Mark Cuban）表示，球隊不會交易戴維斯。

根據《The Athletic》記者瓦登（Joe Vardon）報導，庫班被問到戴維斯交易案時，透過電子郵件回應：「我們不會交易他，我們想要贏球。」

獨行俠在今年2月2日將當家球星東契奇（Luka Doncic）送往湖人，換來戴維斯、克里斯蒂（Max Christie）以及2029年首輪選秀權，但戴維斯來到獨行俠至今只出賽14場，而獨行俠開季也只打出4勝11敗的戰績，日前做出此交易的總經理哈里森（Nico Harrison）也遭到開除。

庫班在2023年以35億美元將多數股權賣給阿德爾森（Miriam Adelson）家族後，如今已經能夠再次參與球隊跟球隊有關的決策。庫班向《The Athletic》透露，自己現在是老闆杜蒙特（Patrick Dumont）的「顧問」，但杜蒙特負責所有最後的決定，自己會盡力幫助他，而球隊消息來源也證實了庫班的話語為真。

戴維斯在美國時間10月29日對上溜馬的比賽，只打了6分36秒就因左小腿痠痛退場，隨後診斷為左小腿拉傷，儘管他曾想過要提早回歸，但遭到老闆否決，他希望戴維斯能夠在更健康的情況下回歸，避免再次受傷。

