體育 棒球 日職

日職》澤村賞加成！ 伊藤大海年薪破3億、挑戰達比修有最狂紀錄

2025/11/20 08:21

伊藤大海。（資料照，記者林正堃攝）伊藤大海。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕根據日媒《Sponichi Annex》報導，生涯首次拿下澤村賞的日本火腿強投伊藤大海，新賽季的薪資預期將突破3億日圓大關，在入團第6年就能獲得如此肯定，成為史上第10人，同時追平達比修有2010年的日本火腿隊史紀錄，並有望突破。

伊藤大海今年以14勝、195次三振拿下雙冠王，季末獲得澤村賞，成為自2007年後的達比修有以來日本火腿再次有球員獲獎，此外他還拿到金手套獎，並與伏見寅威一同獲選太平洋聯盟最優秀投捕賞，球團預計也將給予他大幅加薪肯定。

本季伊藤大海的年薪為2億2000萬日圓，新賽季合約確定將突破3億日圓，有望在加盟球團第6個賽季，打破達比修有在2010年創下3億3000萬日圓地當時最高薪紀錄。伊藤大海新賽季的3億日圓年薪，將成為日本火腿球團日本籍選手繼落合博滿、新庄剛志、小笠原道大、達比修有、中田翔、加藤貴之後的隊史第7人。

伊藤大海在2020年獲得第一指名入團，2021年到2025年於一軍累積126場登板，拿下55勝41敗，合計828局投球送出743次三振，防禦率2.87。

