MLB》貝林傑還是塔克？ 美媒透露道奇首要目標

〔體育中心／綜合報導〕今年休賽季兩大外野明星貝林傑（Cody Bellinger）、塔克（Kyle Tucker）雙雙成為自由球員，成為市場上兩條大魚，衛冕軍道奇近日傳出對兩人都有興趣，不過美國媒體透露，道奇比較中意的人選是貝林傑。

根據《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）消息，道奇對於追求貝林傑的意願，大於簽下塔克，貝林傑2017年於道奇開始大聯盟生涯，2022年賽季結束後轉去小熊，期間拿過國聯新人王、最有價值球員、銀棒獎、金手套，兩度入選明星賽，並在2020年幫助道奇奪冠。

對於有機會回到道奇，貝林傑經紀人波拉斯（Scott Boras）表示，貝林傑在道奇有著很棒的經驗，甚至接過好萊塢的電話，他覺得任何有這樣美好經歷的球員，都不會排斥這個選項。

上賽季貝林傑效力洋基，出賽152場繳出29轟、98分打點，打擊三圍.272/.334/.480，而洋基也曾公開表態希望可以簽回貝林傑。

塔克方面，岡薩雷茲透露道奇不會那麼積極的追求，不過球隊仍會觀察市場動向，看有沒有機會用總額較大的短約簽下他。

