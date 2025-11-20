自由電子報
MLB》杜絕偷暗號、加速比賽節奏！ 大聯盟與PitchCom簽6年延長約

2025/11/20 08:54

大谷翔平使用PitchCom。（資料照）大谷翔平使用PitchCom。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟今天宣布，電子暗號系統PitchCom在場上獲得球員廣泛採用，有效杜絕偷暗號、讓比賽節奏更順暢，雙方簽訂6年延長合約，將持續在大聯盟及小聯盟3A使用至2031年。

PitchCom自2022年開放各隊使用以來改變了大聯盟比賽樣貌，過去捕手用手勢比劃暗號、投手點頭或搖頭的傳統情景已消失。裝置包括捕手腿部護具上的迷你鍵盤，以及可放入投手與野手帽子內的薄片型接收器，當捕手按下按鈕，帽內揚聲器會即時播放配球語音。比賽中觀眾歡呼聲大時，投手甚至會用手套摀住帽緣以清楚接收暗號。

PitchCom創辦人之一漢金斯（John Hankins）指出，他與合夥人最初在車庫研發第一代裝置，以加密無線電波傳輸訊號，難以破解。漢金斯本職是專利律師，業餘喜歡魔術，發明靈感來自魔術師使用的暗藏電子裝置控制音樂方式。PitchCom的採用，不僅避免偷暗號事件，也提升比賽流暢度與球迷觀賽體驗。

大聯盟新聞稿指出，PitchCom與投球計時器合併使用讓比賽節奏更緊湊，方便家庭與年輕觀眾完整觀看比賽。大聯盟主席曼佛瑞（Robert Manfred）表示，PitchCom短時間內獲得球員大量採用，未來在世界棒球經典賽也將成為各隊標準配備。

