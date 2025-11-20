自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》轉播權大風吹 Netflix等3大平台簽下3年合約

2025/11/20 09:42

美國職棒大聯盟MLB今天宣布與Netflix、美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）和ESPN簽訂為期3年的媒體轉播權合約。（圖片取自MLB）美國職棒大聯盟MLB今天宣布與Netflix、美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）和ESPN簽訂為期3年的媒體轉播權合約。（圖片取自MLB）

〔中央社〕美國職棒大聯盟MLB今天宣布與Netflix、美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）和ESPN簽訂為期3年的媒體轉播權合約。

路透社報導，作為涵蓋2026至2028年賽季協議的一部分，Netflix將透過播放MLB紀錄片，首度將業務擴展至棒球賽事的現場報導。這家串流巨擘每年也將串流轉播一場MLB特別賽事。

雖然MLB並未透露合約價值，但根據媒體報導，這3份合約平均每年總值近8億美元。其中ESPN將支付5億5000萬美元，NBC的合約價值2億美元，Netflix則為5000萬美元。

MLB透過聲明表示，隸屬美國有線電視業巨擘康卡斯特（Comcast）的NBC環球集團將是25年來首度將常規賽事帶回旗下廣播電視網。

「週日夜棒球」（Sunday Night Baseball）將從迪士尼（Disney）旗下的ESPN轉移至NBC環球集團，同時也取得NBC與Peacock平台的「週日領先」（Sunday Leadoff）及季後賽外卡系列賽的轉播權。

ESPN則將獲得整個賽季的全國性平日比賽轉播權，同時也取得MLB.TV的銷售權。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中