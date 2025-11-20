自由電子報
MLB》道奇鎖定徐若熙？ 美媒提及台灣投手、葉總曾曝道奇每場都到

2025/11/20 10:31

徐若熙。（資料照，記者陳逸寬攝）徐若熙。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心／綜合報導〕季後有機會旅外的味全龍徐若熙在上月29日行使旅外球員資格，專門撰寫道奇新聞的《Dodgers Nation》提到，道奇有在鎖定國際自由球員市場的頂尖大物，是台灣球員，指的應是徐若熙。

徐若熙本季出賽19場都是先發，繳出114.0局，戰績5勝7敗，防禦率2.05，每局被上壘率.081，送出120K，ERA+168.01。由於徐若熙旅外機會高，本季有許多國外球探到場觀看他投球，味全龍總教練葉君璋過去曾指出：「道奇隊每一場都有到。」

《Dodgers Nation》在昨日文章提到，道奇將小聯盟潛力股卡普（Ronan Kopp）加進40人名單當中，而球隊也有意願簽回老將赫南德茲（Kiké Hernandez），儘管他因傷無法參加世界棒球經典賽。隨後便提到道奇展現對國際頂尖自由球員的興趣，而這位台灣投手據傳也考慮加盟日本職棒。

徐若熙在行使旅外球員資格消息不多，但過去曾有日本火腿、歐力士、軟銀、阪神虎等球隊傳出想網羅。

如果徐若熙想要加盟道奇約的話，他將只能夠以國際業餘球員的身分簽約，獲得國際簽約金與小聯盟合約，跟上季的佐佐木朗希一樣。

