體育 棒球

經典賽》只贏4國！奪冠賠率出爐 世界冠軍台灣排名倒數第5

2025/11/20 10:50

台灣打進經典賽。（資料照，記者林正堃攝）台灣打進經典賽。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕第6屆世界棒球經典賽明年3月登場，日前《DraftKings Sportsbook》公布奪冠賠率，去年拿下12強冠軍的台灣隊位居倒數第5。

台灣隊年初從資格賽出線，拿下會內賽門票，預賽被分在C組，地點在日本東京，同組對手有衛冕軍日本、南韓、澳洲、捷克。

先前台灣隊總教練曾豪駒透露，12月會有35人名單出來，能否組成最強國家隊備受矚目。而日前曾總也親自帶隊赴日本情蒐，觀察日韓交流賽。

台灣雖然在去年12強驚奇奪冠，但根據《DraftKings Sportsbook》貼出的WBC奪冠賠率，台灣+8000排名倒數第5，只贏過英國、捷克、尼加拉瓜、巴西，並不被外界看好。

WBC奪冠賠率如下：

美國：+160
日本：+290
多明尼加：+425
波多黎各：+900
委內瑞拉：+1400150
墨西哥：+1800
南韓：+2500
荷蘭：+3000
義大利：+4000
古巴：+4000
加拿大：+4000
哥倫比亞：+4000
巴拿馬：+6000
以色列：+8000
澳洲：+8000
台灣：+8000
英國：+10000
捷克：+10000
尼加拉瓜：+10000
巴西：+10000

