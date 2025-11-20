自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》柯瑞、巴特勒都沒打 勇士逆轉熱火差一步吞2連敗

2025/11/20 11:04

艾德巴約（右）。（法新社）艾德巴約（右）。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客熱火，包含一哥柯瑞（Stephen Curry）在內的主力球員幾乎都缺陣，因而陷入苦戰，勇士雖在第3節一度領先，但艾德巴約（Bam Adebayo）末節挺身而出甩開對手糾纏，率隊以110：96擊敗勇士。

勇士近期客場之旅為球員體能、身體狀況帶來不小考驗，今天主力球員幾乎缺陣，包含柯瑞、巴特勒（Jimmy Butler III）、D.格林（Draymond Green）、哈佛德（Al Horford）和庫明加（Jonathan Kuminga）都沒打，戰力大打折扣。

勇士今天開局受限於熱火防守，出手頻頻落空，被拉出一波20：4攻勢，但他們在次節回神，一度追成43：43平手，今天回歸的艾德巴約跳出得分助隊止血，半場打完熱火暫時以49：45領先。

易籃後，勇士展開反撲，波斯特（Quinten Post）連續得分助隊超前，桑托斯（Gui Santos）也接力飆進三分球，助隊帶著2分領先進入決勝節。不過，勇士在末節失誤增加又被熱火超車後拉開，但他們也沒放棄，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）連拿5分助勇士緊咬，只是一回頭，艾德巴約連得7分，助隊奠定勝基。

熱火鮑威爾（Norman Powell）繳出全隊最高25分，艾德巴約20分次之；勇士方面，波傑姆斯基攻下全隊最高20分，波斯特19分次之。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中