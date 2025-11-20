NBA》柯瑞、巴特勒都沒打 勇士逆轉熱火差一步吞2連敗

艾德巴約（右）。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客熱火，包含一哥柯瑞（Stephen Curry）在內的主力球員幾乎都缺陣，因而陷入苦戰，勇士雖在第3節一度領先，但艾德巴約（Bam Adebayo）末節挺身而出甩開對手糾纏，率隊以110：96擊敗勇士。

勇士近期客場之旅為球員體能、身體狀況帶來不小考驗，今天主力球員幾乎缺陣，包含柯瑞、巴特勒（Jimmy Butler III）、D.格林（Draymond Green）、哈佛德（Al Horford）和庫明加（Jonathan Kuminga）都沒打，戰力大打折扣。

勇士今天開局受限於熱火防守，出手頻頻落空，被拉出一波20：4攻勢，但他們在次節回神，一度追成43：43平手，今天回歸的艾德巴約跳出得分助隊止血，半場打完熱火暫時以49：45領先。

易籃後，勇士展開反撲，波斯特（Quinten Post）連續得分助隊超前，桑托斯（Gui Santos）也接力飆進三分球，助隊帶著2分領先進入決勝節。不過，勇士在末節失誤增加又被熱火超車後拉開，但他們也沒放棄，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）連拿5分助勇士緊咬，只是一回頭，艾德巴約連得7分，助隊奠定勝基。

熱火鮑威爾（Norman Powell）繳出全隊最高25分，艾德巴約20分次之；勇士方面，波傑姆斯基攻下全隊最高20分，波斯特19分次之。

