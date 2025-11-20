自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》威廉森復出還是輸！ 約基奇大三元+華森紀錄夜送鵜鶘7連敗

2025/11/20 12:13

約基奇大三元幫助金塊贏球。（美聯社）約基奇大三元幫助金塊贏球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前一戰敗給公牛終止7連勝的金塊，今天客場挑戰鵜鶘，儘管自家出現傷病問題，加上對手鵜鶘明星前鋒威廉森（Zion Williamson）復出，最終還是在約基奇（Nikola Jokic）大三元加上小將華森（Peyton Watson）砍下生涯新高32分帶領下，以125比118贏球。

金塊日前傷掉先發後衛布朗（Christian Braun），今天戈登（Aaron Gordon）也掛傷號缺陣，一下缺少兩大主力讓小將華森、「800萬鋼琴手」納吉（Zeke Nnaji）站上先發，儘管變陣首節一開始進攻不順，一度落後鵜鶘13分，不過後段布朗（Bruce Brown）等替補上場開始追分，沒讓鵜鶘帶著節奏跑。

此戰勝負分水嶺出現在第三節，金塊單節57.7%命中率一口氣拉開雙位數領先，該節華森一個人就包辦11分，儘管第四節末段鵜鶘趁著約基奇犯滿追分，無奈之前落後太多無力逆轉。

華森把握金塊人手不足的機會攻下全場最高32分，三分線9投5中，得分、三分命中數雙雙寫下生涯新高，另外抓下12個籃板也是生涯新高。

約基奇今天「正常輸出」，全場28分11籃板12助攻拿下大三元，不過9次失誤加上6犯離場，差點寫下另類大四喜。

鵜鶘方面，今天復出的威廉森出賽29分鐘，貢獻14分6籃板，菜鳥中鋒昆恩（Derik Queen）拿下生涯新高30分以及9籃板，輸球後鵜鶘苦吞7連敗，目前2勝13敗在西部墊底。

華森打出生涯紀錄夜。（路透）華森打出生涯紀錄夜。（路透）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中