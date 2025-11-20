NBA》威廉森復出還是輸！ 約基奇大三元+華森紀錄夜送鵜鶘7連敗

約基奇大三元幫助金塊贏球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前一戰敗給公牛終止7連勝的金塊，今天客場挑戰鵜鶘，儘管自家出現傷病問題，加上對手鵜鶘明星前鋒威廉森（Zion Williamson）復出，最終還是在約基奇（Nikola Jokic）大三元加上小將華森（Peyton Watson）砍下生涯新高32分帶領下，以125比118贏球。

金塊日前傷掉先發後衛布朗（Christian Braun），今天戈登（Aaron Gordon）也掛傷號缺陣，一下缺少兩大主力讓小將華森、「800萬鋼琴手」納吉（Zeke Nnaji）站上先發，儘管變陣首節一開始進攻不順，一度落後鵜鶘13分，不過後段布朗（Bruce Brown）等替補上場開始追分，沒讓鵜鶘帶著節奏跑。

請繼續往下閱讀...

此戰勝負分水嶺出現在第三節，金塊單節57.7%命中率一口氣拉開雙位數領先，該節華森一個人就包辦11分，儘管第四節末段鵜鶘趁著約基奇犯滿追分，無奈之前落後太多無力逆轉。

華森把握金塊人手不足的機會攻下全場最高32分，三分線9投5中，得分、三分命中數雙雙寫下生涯新高，另外抓下12個籃板也是生涯新高。

約基奇今天「正常輸出」，全場28分11籃板12助攻拿下大三元，不過9次失誤加上6犯離場，差點寫下另類大四喜。

鵜鶘方面，今天復出的威廉森出賽29分鐘，貢獻14分6籃板，菜鳥中鋒昆恩（Derik Queen）拿下生涯新高30分以及9籃板，輸球後鵜鶘苦吞7連敗，目前2勝13敗在西部墊底。

華森打出生涯紀錄夜。（路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法