自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》超大物投手還沒兌現就被金鶯賣掉 「G-Rod」：我很震驚...

2025/11/20 13:00

羅德里奎茲。（資料照）羅德里奎茲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕天使與金鶯在昨日進行一筆重磅交易，36轟外野手沃德（Taylor Ward）與前百大新秀第6名的投手大物「G-Rod」羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）互換東家，羅德里奎茲在知悉自己遭到交易後接受訪問，坦言自己很震驚。

羅德里奎茲曾連續4季入選大聯盟百大新秀排行榜，最高排名第6名，是備受期待的投手苗子，然而他僅在金鶯投2個賽季，今年因傷報銷，就被交易離開從小培養他到大的球團。羅德里奎茲受訪提到自己被交易後的心情：「我當然很震驚。你不太會真的去預期自己被交易。有點像旋風一樣，但這其實非常令人興奮。」

身高6呎5吋的羅德里奎茲最快球速能達100英哩，在上季他拿到13勝4敗防禦率3.86，送出130K，不過在7月就因傷整季報銷。今年羅德里奎茲的手肘、肩膀以及去年出問題的背部肌肉都出狀況，最終他動了手肘骨刺移除手術，整個賽季都沒有辦法投球。

「那大概是困擾我三、四年的問題了。」羅德里奎茲說：「它存在了一段時間，直到我真的沒繼續辦法帶著它投球。我很確定那就是導致背闊肌受傷的原因之一。把那些骨刺移除後，我現在投球時手臂感覺很好。」羅德里奎茲對明年的春訓很有信心：「我完全不懷疑自己能在春訓做好準備。我現在已經在進行我的投球計畫，並做足準備。」

羅德里奎茲認為，去年是他棒球生涯當中最沮喪的一年，因為在開季表現非常好，他認為自己才剛開始稍微掌握到一點節奏，知道如何攻擊不同的打者，結果卻受傷報銷：「這真的很令人失望。我投入了大量的時間與努力，想辦法維持健康，但最終卻是要動另一個手術。」

羅德里奎茲表示，自己已經跟投手教練麥達克斯（Mike Maddux）說過話，麥達克斯是天使新任投手教練，同時也是他小時候觀看遊騎兵比賽時的教練。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中