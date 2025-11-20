MLB》超大物投手還沒兌現就被金鶯賣掉 「G-Rod」：我很震驚...

羅德里奎茲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕天使與金鶯在昨日進行一筆重磅交易，36轟外野手沃德（Taylor Ward）與前百大新秀第6名的投手大物「G-Rod」羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）互換東家，羅德里奎茲在知悉自己遭到交易後接受訪問，坦言自己很震驚。

羅德里奎茲曾連續4季入選大聯盟百大新秀排行榜，最高排名第6名，是備受期待的投手苗子，然而他僅在金鶯投2個賽季，今年因傷報銷，就被交易離開從小培養他到大的球團。羅德里奎茲受訪提到自己被交易後的心情：「我當然很震驚。你不太會真的去預期自己被交易。有點像旋風一樣，但這其實非常令人興奮。」

身高6呎5吋的羅德里奎茲最快球速能達100英哩，在上季他拿到13勝4敗防禦率3.86，送出130K，不過在7月就因傷整季報銷。今年羅德里奎茲的手肘、肩膀以及去年出問題的背部肌肉都出狀況，最終他動了手肘骨刺移除手術，整個賽季都沒有辦法投球。

「那大概是困擾我三、四年的問題了。」羅德里奎茲說：「它存在了一段時間，直到我真的沒繼續辦法帶著它投球。我很確定那就是導致背闊肌受傷的原因之一。把那些骨刺移除後，我現在投球時手臂感覺很好。」羅德里奎茲對明年的春訓很有信心：「我完全不懷疑自己能在春訓做好準備。我現在已經在進行我的投球計畫，並做足準備。」

羅德里奎茲認為，去年是他棒球生涯當中最沮喪的一年，因為在開季表現非常好，他認為自己才剛開始稍微掌握到一點節奏，知道如何攻擊不同的打者，結果卻受傷報銷：「這真的很令人失望。我投入了大量的時間與努力，想辦法維持健康，但最終卻是要動另一個手術。」

羅德里奎茲表示，自己已經跟投手教練麥達克斯（Mike Maddux）說過話，麥達克斯是天使新任投手教練，同時也是他小時候觀看遊騎兵比賽時的教練。

