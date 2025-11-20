自由電子報
黑豹旗》這屆賽事「0失分破功」沒差 高苑工商照樣挺進8強

2025/11/20 12:54

高苑工商許書誠（右）跑回一分。（記者陳志曲攝）高苑工商許書誠（右）跑回一分。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕黑豹旗青棒賽今天進行16強賽，高苑工商5棒一壘手洪祈恩繳3安猛打賞，打下4分打點，率隊以11：5擊敗北科附工挺進8強賽。

此役1局上高苑工商率先發動攻勢，一出局後金再恩選到四壞保送，許書誠敲安形成一、三壘有人，洪祈恩適時敲出二壘安打帶有2分打點。

1局下北科附工反攻，一出局一、三壘有人，王乃文敲安追回1分，林昀樂高飛犧牲打追平比分。

這屆黑豹旗高苑工商在預賽以16：0扣倒內思高工（4局），64強賽以12：0扣倒虎尾高中（5局），32強賽再以20：0扣倒潮州高中（3局），3場都提前結束比賽，今天對北科附工首局就失分，也是首度被對手得分。

2局下一出局三壘有人，蘇呈儒、余利亞連續安打進帳2分，北科附工反超前，3局上高苑工商進攻，靠對手失誤、觸身球和洪祈恩安打、易博楷二壘安打追回2分扳平，一出局二、三壘有人，洪貫祐掃出2分打點三壘安打再度超前。

4局上兩出局一、二壘有人，洪祈恩敲安再添1分打點，他繳3安猛打賞，單場灌進4分打點，高苑工商靠對手3次暴投，兵不血刃攻下2分，單局灌進3分。5局上兩出局二壘有人，金再恩擊出德州安打進帳1分打點鎖定勝局。

高苑工商易博楷敲出二壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）高苑工商易博楷敲出二壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

高苑工商洪祈恩敲出二壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）高苑工商洪祈恩敲出二壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

