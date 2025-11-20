自由電子報
體育 競技運動 排球

排球》苑裡國小男排北港媽祖盃大逆轉 勇奪冠軍

2025/11/20 13:44

苑裡國小男排北港媽祖盃大逆轉，勇奪冠軍。（校方提供）苑裡國小男排北港媽祖盃大逆轉，勇奪冠軍。（校方提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮苑裡國小排球隊為苗栗縣重點培育學校，教練黃瑋芊今年接替2月份退休的「百冠教頭」陳錦錝退休後空缺，帶領5年級男排隊在今年永信盃賽事終結苑裡國小男排隊長達3年的冠軍荒；黃瑋芊近期帶隊征戰重要賽事北港媽祖盃，苑裡國小5年級男排隊在冠軍賽最後一局由6:13落後上演大逆轉，成功抱回冠軍。

黃瑋芊說，冠軍賽一開始感覺孩子有點漫不經心，她心想也許球員該學點經驗，替以後的排球之路留下深刻印象更能成長；但她精神喊話鼓勵隊員後，隊員似乎突然覺醒，在對手僅差2分即將拿下冠軍時，吹起反攻號角，一路得分追上，最後成功以19:17打敗強敵奪冠。

「球不落地、永不放棄」黃瑋芊說，當時持續鼓勵隊員，隊員也將話聽進去；隊員說，當時只想每一分、每一球追上，雖然對手僅差2分奪冠，但只要把握住每一次進攻與做好防守就有機會。

黃瑋芊擔任教練後轉換為全攻全守，攻擊多點開花戰術，率領5年級男排隊連續在永信盃、北港媽祖盃兩大賽事奪冠。

黃瑋芊也感謝苗縣府、校方、家長會、選手家長與苑裡鎮代會主席洪晃琦的支持，不過每次出賽需約20萬經費，也讓她感到頭疼，若各界有餘力也可多支持學校球隊。

