亞青運》台灣隊獲7金9銀24銅 李洋勉勵小選手：「賽事成績不是絕對」

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025年第3屆巴林亞洲青年運動會經過12天賽程，於10月30日結束所有比賽，今運動部李洋部長特別設宴祝賀賽事成績優異，慰勉所有選手教練及代表團後勤成員辛勞，並對於所有選手也給予最高的勉勵與期許。

李洋部長表示，自己國小就加入體育班，國中時期開始接受羽球專項訓練，長期訓練很辛苦，但能夠追逐自己所愛的運動，一切的投入都是值得的，勉勵大家賽事成績不是絕對，衷心喜歡自己從事的運動，同時注重課業，才能走得長久。李洋部長並感謝巴林亞青運專業防護醫療團隊，比賽期間3位隊醫、7位運動防護員及7位物理治療師，提供選手們無微不至的照顧。

這次巴林亞青運台灣小將計有151位選手參加，在巴林國際舞臺上與各國好手同場競技，展現韌性及團隊精神，發揮競技實力，獲得7金9銀24銅，於45個參賽國總獎牌數排名第7、金牌數排名第10，本次賽事金牌數及總獎牌數突破歷屆。

本屆比賽台灣代表團由跆拳道女子個人自由品勢潘筱晴獲得首面金牌（跆拳道品勢及對打獲得1金5銅）。田徑項目佳績頻傳，總計獲得3金5銀5銅，其中女子400公尺跨欄林巧鈴，於預賽以1:01.31及決賽1:00.31成績，雙雙破大會紀錄勇奪金牌，並有多位選手也打破個人紀錄。游泳項目也不遑多讓，獲得1金1銀5銅，黃育騰在游泳男子200公尺仰式也以2:01.96優異成績破大會紀錄，游泳男子100公尺自由式的李瀚，也克服身體狀況，勇奪銀牌。團隊項目充分表現團隊默契及永不放棄精神，女子籃球3對3 勇奪金牌，為亞青運首面金牌、女子五人制足球首次站上亞青運舞台，穩扎穩打地獲得銅牌，寫下台灣紀錄。柔道也是成績不斐，獲得1金2銅，男子60公斤級黃廼軒選手贏得金牌時，連對手國（烏茲別克）貴賓也特別向林瀛洲總領隊恭喜致賀，另本屆賽事在自由車、電競、高爾夫、拳擊賽事獎牌皆有斬獲。

運動部表示，巴林亞青運選手優異成績的表現，可見台灣在潛力運動選手培育日見成效，未來也將持續有系統、連貫性繼續培訓，也希望這些年輕優質的潛力運動選手們，未來也能銜接世大運、亞運、奧運選手培訓計畫，提升自己競技實力，用優異成績讓世界看見台灣。

