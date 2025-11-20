自由電子報
體育 棒球 學生棒球

黑豹旗》怎麼了？ 1個暴投竟然奉送3個壘包掉分

2025/11/20 13:57

高苑工商總教練林樺慶。（記者陳志曲攝）高苑工商總教練林樺慶。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕黑豹旗青棒賽今天進行16強賽，早場高苑工商以11：5擊敗北科附工挺進8強賽，比賽中發生一段小插曲，7局上高苑工商進攻，羅暐捷敲安上到一壘，一出局後北科附工投手梁畯閎面對許書誠第一球出現暴投，捕手王伊佐跑到一壘側高苑休息室旁撿球，沒想到拿起球又掉進高苑休息室。

一開始裁判判決羅暐捷停留在三壘，高苑教頭林樺慶上場抗議，4位裁判經短暫開會，最終改判羅暐捷回本壘得分，形成「一個暴投奉送3個壘包掉分」的罕見狀況。

今天賽後林樺慶表示，當時對方暴投，跑者已經繞過二壘壘包，規則是前進兩個壘包、送回本壘，因為暴投是一個壘包，死球是兩個壘包，暴投過程跑者已經繞過二壘壘包，正常來講就是往前推進兩個壘包。

林樺慶說，「對方捕手球沒拿好，剛好掉進球員休息室，也剛好掉在我的面前，這種情況比較少見，當下我就出去抗議了。」

根據棒球規則，「若投球或傳球，通過或觸及捕手、野手後，球仍留在比賽場內，隨後因守方球員觸及而進入死球區，則應以投球或傳球時各跑壘員之位置為基準，給予兩個壘包。」

