世界盃資格賽》林書緯首披台灣隊戰袍 聯手陳盈駿等旅外好手對決日本

林書緯。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2027年卡達FIBA籃球世界盃資格賽即將登場，台灣隊將於12月1日晚間7點在新北市新莊體育館，迎戰強敵日本隊，全隊將帶著亞洲盃重返8強的氣勢，再度挑戰國際舞台，總教練圖齊籌組最強陣容，期許台灣隊首戰就能先聲奪人，為接下來賽事打出好彩頭。

台灣隊本屆世界盃資格賽為亞洲與大洋洲區，首輪共分為4組，台灣隊分在B組，與東亞強敵日本、南韓與中國同組，場場硬戰，分組前3名晉級到第2輪賽事。賽制為主客場制，台灣隊今年先在11月28日前往日本神戶進行客場作戰，再於12月1日回到新莊體育館迎戰日本隊。

台灣隊今年8月的亞洲盃表現精彩，小組賽先擊敗強敵菲律賓，16強擊退約旦，8強雖遭伊朗逆轉，但球員展現出的拚勁與求勝心，讓台灣隊締造繼2013年再度重返亞洲前8強的好成績，更讓球迷津津樂道。

台灣隊總教練圖齊將再度以完整的技戰術帶領球隊繼續前進，本屆征戰世界盃資格賽，球員名單安排展現企圖心，以旅外球員為主，由效力CBA北京首鋼的陳盈駿為首，林庭謙、林秉聖與游艾喆皆在陣中，搭配重返台灣職籃的阿巴西，以及兩名「新台灣人」高柏鎧與阿提諾供選用，構築台灣隊最強戰力。

首度入選的新北國王隊林書緯，過往在台灣籃壇犀利的攻防表現，將成為台灣隊在國際賽的一把利刃；效力桃園璞園領航猿的「夜王」盧峻翔，在東超聯賽的表現已經證明國際戰場的實力，也將是台灣隊在本次資格賽的重要火力來源。

2027年卡達FIBA籃球世界盃資格賽首戰將於12月1日晚間7點在新北市新莊體育館舉行，台灣隊將迎戰日本隊，票價資訊如下，（1）1F 場邊席-對號座：票價3000元（2）1F特區票-對號座：票價1200元（3）1F 特A 區票-對號座：票價1000元（4）2F 普通區票-自由人座：票價500元。

陳盈駿。（記者王藝菘攝）

2027籃球世界盃資格賽首輪賽事記者會。（記者王藝菘攝）

