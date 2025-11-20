竹市自由車場無法辦世壯運選手青春被葬送 市議員劉彥伶酸官員還好意思敘獎

新竹市自由車場修不好，無法辦世壯運，導致選手青春被葬送， 市議員劉彥伶酸官員還好意思敘獎？（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立自由車場斥資1.18億進行改善，原要做為今年5月國際世壯運比賽場地，但因場地來不及改善，導致自由車賽事移到台中舉辦，市議員劉彥伶今天議會總質詢提到，自由車場雖已報竣工進行驗收，卻未讓選手試騎，且誇張的是自由車場因場地不佳無法辦世壯運競賽，市府官員卻悄悄敘獎，她認為如此丟臉的事，市府官員竟好意思敘獎？如今市府又規畫蓋全新的室內250自由車場，卻未納入教育處的規畫評估預算，她擔憂市府又是劃大餅，恐讓這項規畫成泡影，影響選手的黃金練習期。

代理市長邱臣遠強調，自由車場複驗當天因颱風，未讓選手試騎，但接下來會讓選手試騎，目前仍在驗收階段，而室內的250賽場也會編入規畫預算中，做為市級比賽及選手練習場地。

新竹市自由車場修不好，無法辦世壯運，導致選手青春被葬送， 市議員劉彥伶酸官員還好意思敘獎？圖為自由車場整修待驗收情形。（劉彥伶提供）

劉彥伶說，自由車場是一個未經認證的自由車場， 先前市立田徑場因認證過期，導致選手紀錄不被承認，如今自由車場沒有認證，若選手受傷恐無人負責。而市府投入1.18億元做改善，結果改成一個無法辦世壯運及讓裁判長受傷的場地，未來還降級只能做市級練習或選拔選手場地。且自由車場修不好，市府未盡監督之責，竟還有官員敘獎，整修出這麼爛的場地對得起選手? 教練? 選手的青春被市府浪費及耽誤葬送，市府官員好意思敘獎？不但沒有行政處分，還卸責給廠商。

另市府發布新聞稿稱要興建250賽道的室內場地，對市府納入她的建議給予肯定，但她發現明年度市府根本沒有室內車場的專項規劃預算，讓人質疑跟爭取輝達來竹市一樣，喊喊罷了。而自由車場攸關竹市2028年是否有辦法舉辦全中運，籲市府及早規畫因應。

