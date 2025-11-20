冬盟》陳愷佑超猛打、張皓崴2打點 台灣海洋逆轉韓職聯隊

陳愷佑。（中職提供）

〔記者吳清正／嘉義報導〕台灣海洋火力全開，陳愷佑4打數都安打，和張皓崴都打下2分打點，以7:3逆轉擊敗韓職聯隊。

台灣海洋8局的進攻擊出12支安打，除了陳愷佑超猛打，張皓崴和林威漢各擊出2支安打。

韓職聯隊一開賽來勢汹汹，一局上前兩棒柳炫印和鄭恩源連續安打先馳得點。台灣山林第3局展開反攻，陳愷佑率先安打，觸擊推進後，冬盟打擊率、安打雙冠的田子杰安打追平比數。

田子杰。（中職提供）

第5局台灣山林顏采丞、陳愷佑和張皓崴連續安打攻下超前分，顏郁軒高飛犧牲打再下一城，3:1領先。

第6局台灣隊攻勢再起，曾昱磬、林威漢、陳愷佑、張皓崴安打攻下2分，將比數拉開到5:1。

張皓崴。（中職提供）

第7局台灣山林中繼投手鄭副豪投出2次四壞球，韓職聯隊柳炫印和全儀山安打扳回1分，並攻佔滿壘，台灣山林換上林原裕，韓職聯隊起用日前曾參加韓國、捷克交流賽的李載原代打，林原裕投出三振化解危機。

第8局韓職聯隊選到2次四壞球，柳炫印打出這場比賽的第4支安打攻下1分，追到3:5。

8局下台灣海洋高聖安靠著失誤上壘，林威漢安打，1出局攻佔二、三壘，陳愷佑也擊出第4支安打連得2分，比數再拉開到7:3。

台灣山林由黃勃睿先發，投3局被擊出3支安打失1分，邱立璿中繼2局，被擊出4支安打仍力保不失分，拿下勝投。

林原裕。（中職提供）

邱立璿。（中職提供）

林威漢。（中職提供）

