世界盃資格賽》笑稱自己是「最老菜鳥」林書緯和隊友培養默契中

〔記者粘藐云／台北報導〕新北國王後衛林書緯首度入選台灣隊，33歲的他也是陣中最年長的球員，他笑說：「我是菜鳥，可是我也是最老的，好像感覺有點尷尬。」他認為，能夠穿上台灣隊球衣雖然有點壓力，但也是一種肯定。

林書緯在今年休賽季獲得FIBA認證，確定能夠以本土球員身分代表台灣參與國際賽，雖然趕不及暑假的亞洲盃，但這次入選世界盃資格賽16人名單，一圓參與國家隊的夢想。

林書緯提到，之前因為BCL而開始討論到自己有機會以本土球員身分參與國家隊，一開始可能擔心相關手續有點複雜也沒有多想，但自己是想要參與的。穿上台灣隊球衣，林書緯不諱言多少有點壓力，「但這是一種肯定，另外值得驕傲的是能成為國家的代表，這是很幸福的一件事情。」

33歲才迎來國家隊初體驗，林書緯笑說：「我是菜鳥，但是也是最老的，好像有點尷尬。」但他認為，可以和台灣很頂尖的球員當隊友，一起有一個共同目標，是很難得的事情。他也不諱言，跟隊友其實沒有很熟，「就像我那時候剛到富邦，一個人都不認識。」這次在國家隊自己跟前隊友周桂羽還有陳盈駿比較熟悉。

