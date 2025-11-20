自由電子報
體育 棒球 MLB

韓職》不去大聯盟！姜白虎以100億韓元約轉戰韓華鷹 與王彥程當隊友

2025/11/20 16:45

姜白虎。（資料照，美聯社）姜白虎。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕26歲南韓好手姜白虎今年季後決定不挑戰大聯盟，並離開母隊KT巫師，以4年最高總值100億韓元約（約新台幣2.3億）加盟韓華鷹，這份合約中包含50億韓元簽約金，合約期間薪水為30億韓元，外加20億韓元的激勵獎金。姜白虎也將與台灣左投王彥程當隊友。

身為2018年的韓職新人王，姜白虎在2024年賽季全勤出賽144場，交出26轟、96分打點，打擊率2成89表現。但姜白虎受到傷勢影響，近4年有3次單季出賽數不到100場。姜白虎本季出賽95場，貢獻15轟、61分打點，打擊率2成65的表現，整體攻擊指數（OPS）為0.825。

根據《韓聯社》指出，生涯曾獲得兩屆一壘金手套的姜白虎，但他在外野手和一壘手的防守表現仍被認為欠佳，姜白虎去年重拾捕手身分，單季蹲捕169.2局，今年也蹲捕32.2局。

姜白虎原本想挑戰大聯盟舞台，甚至還安排一場在美國舉行的測試會。但姜白虎最終與韓華鷹簽約，並取消旅美夢。

姜白虎坦言，當初覺得若續留韓職，重返KT巫師隊是他的首選，「但我強烈感覺到韓華鷹想要我，希望韓華鷹不會後悔簽下我的決定。我會盡自己所能，贏得球迷們的喜愛和尊重。」

韓華鷹總經理孫奕說，知道姜白虎想挑戰大聯盟，「我們覺得球隊非常需要他，所以我們安排一次會面，盡全力爭取他。最終他接受我們的合約，他是一位罕見的強力左打，能夠讓球隊的打線變得更具威脅。」

王彥程先前離開日職樂天金鷲，轉戰KBO韓華鷹，以亞洲外援身分成為隊史第一位台灣選手，明年薪水為10萬美元。

姜白虎。（資料照，記者陳志曲攝）姜白虎。（資料照，記者陳志曲攝）

王彥程以亞洲外援身分，成為韓職韓華鷹隊史首位台灣選手。（取自王彥程IG）王彥程以亞洲外援身分，成為韓職韓華鷹隊史首位台灣選手。（取自王彥程IG）

