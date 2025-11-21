周天成、林俊易爭澳洲羽球賽4強門票 今日賽事預告與轉播

周天成。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA賽事，近期吞2連敗、少了「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的公鹿，將在主場碰上馬克西（Tyrese Maxey）領軍七六人，敬請鎖定轉播。

請繼續往下閱讀...

冬季聯盟方面，台灣海洋將碰上日本社會人，台灣海洋推出潘奕誠先發，對決日本社會人投手長野健大；接著台灣山林面對日職聯隊，台灣山林推出中信兄弟21歲新星盧孟揚，對決日職聯隊投手森山暁生。

超級500系列澳洲羽球公開賽8強賽，台灣男單一哥周天成和林俊易，女單林湘緹、女雙許雅晴／宋祐媗，混雙楊博軒／胡綾芳等人，將爭取4強賽門票。

NBA

09：00 七六人 VS 公鹿

轉播：緯來體育

BWF 澳洲公開賽

09：00 八強（上）

13：00 八強（下）

轉播：愛爾達體育3台

NFL

09：00 比爾 VS 德州人 例行賽第十二週

轉播：愛爾達體育2台

冬季聯盟

12：00 台灣海洋 VS 日本社會人

18：00 日職聯隊 VS 台灣山林

轉播：DAZN 1、DAZN 3

WTT球星挑戰賽 馬斯喀特站

15：00 單打16強

21：00 單打八強

23：20 雙打決賽

轉播：愛爾達體育2台

UBA大專籃球聯賽

13：00 臺灣大學 VS 中原大學

15：00 臺灣藝大 VS 黎明學院

17：00 政治大學 VS 健行科大

19：00 輔仁大學 VS 臺灣師大

轉播：愛爾達體育4台、緯來精采

ISU花式滑冰大獎賽 芬蘭站

20：00 雙人短曲

21：30 男子短曲

23：25 女子短曲

轉播：愛爾達體育3台

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法