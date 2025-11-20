自由電子報
體育 競技運動 奧運

聽奧保齡球》林雅琴、陳怡妙個人賽收下兩面銅牌

2025/11/20 15:48

保齡球代表隊林雅琴選手與韓國對手激戰至決勝局，以1比2比惜敗獲銅。（運動部提供）保齡球代表隊林雅琴選手與韓國對手激戰至決勝局，以1比2比惜敗獲銅。（運動部提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣在2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）今日在保齡球場傳回奪牌好消息，林雅琴、陳怡妙在女子個人賽拿下兩面銅牌，台灣代表團目前累積3銀、4銅。

總統賴清德獲悉得牌佳績，第一時間拍發賀電，恭賀選手為國爭光的優異表現，也期許選手再接再厲，把握後續賽程再創佳績。

保齡球賽制在本屆賽會進行革新，個人賽預賽取24名晉級第二輪後，分為4個小組再進行循環賽，取各分組龍頭晉級3局2勝制的四強準決賽。台灣女將以林雅琴與陳怡妙表現出色，經過上午一輪廝殺後雙雙取得分組第一晉級四強準決賽，由林雅琴對決南韓選手、陳怡妙對決烏克蘭選手。

四強賽中，陳怡妙面對手風極順的烏克蘭選手ZHUKOVA Anzhelika，雖兩局未能勝出，仍為我國斬獲銅牌，也是在聽奧的首面個人賽獎牌。林雅琴與南韓選手AN Hyoungsook激戰至決勝局，以1：2惜敗，與陳怡妙同樣取銅牌，本屆賽會保齡球隊獎牌順利開張。

代表團各代表隊今日在其他競賽中也有收穫，羽球混雙有劉浩恩／蕭安宇、陳忠羿／沈彥汝、鄭成鼎／范榮玉等三組晉級16強；桌球單打賽事，女子選手陳千霏與張宜君、男子選手王顗翔、楊榮宗、盧仕杰及郭岳東全數晉級32強；網球林家文選手在16強以6：1、6：1輕鬆取勝烏克蘭選手Yeva Flierko，晉級八強。

保齡球代表隊陳怡妙選手獲得銅牌也是聽奧個人賽首面獎牌。（運動部提供）保齡球代表隊陳怡妙選手獲得銅牌也是聽奧個人賽首面獎牌。（運動部提供）

