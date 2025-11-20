自由電子報
MLB》大谷翔平明年完全二刀流！權威媒體預測奪打擊雙冠王、得分領先群雄

2025/11/20 16:24

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今年助隊達成2連霸偉業，並4度以全票勇奪年度MVP、連續3年奪獎。大谷翔平將在2026年展現完全二刀流，權威運動數據網站《FanGraphs》也預測大谷明年投打兩端的表現。

大谷翔平去年締造了大聯盟史上首見的「54轟、59盜」，今年以55轟刷新生涯單季新高紀錄，跑回146分傲視全聯盟，加入道奇前2年都奪下MVP，今年囊括生涯第4座銀棒獎、年度最佳指定打擊5連霸、國聯漢克阿倫獎3連霸，並第6度入選年度第一隊。

大谷來季將再度挑戰完全二刀流，力拚單季同時達成規定投球局數與規定打席，《FanGraphs》的「Steamer」預測系統指出，「投手大谷」2026年將先發24場，拿下9勝7敗、防禦率3.45、146K、K/BB3.76、WHIP1.15、K/9值10.48、被打擊率為0.224，WAR值2.8；「打者翔平」可以敲出43轟、98打點、打擊率0.275、22盜、OPS0.954，WAR值5.3，得分118高居全聯盟第一。

系統預測大谷翔平明年有望奪下國聯全壘打、打點雙冠王，明年整體WAR值預測為8.1高居第一，遠勝洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）的6.9。

