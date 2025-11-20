世界盃資格賽》兩度經歷「和平慘案」再戰日本陳盈駿喊話去挑戰

台灣男籃。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕旅外好手陳盈駿這次世界盃資格賽領銜出擊，在劉錚缺陣情況下他扛起隊長一職。過去陳盈駿為國家隊重要一員，經歷過台灣隊慘敗給日本超過30分，這回要再度碰頭，他認為，台灣的大環境變好，他也喊話要大家保持挑戰者心態，希望能夠衝擊對手。

台灣隊在這次世界盃資格賽小組賽和日本、南韓以及中國同組，將取分組前3晉級下一輪賽事，這次台灣隊將先在11月28日作客日本，兩隊在12月1日到台灣主場新莊體育館交手。

提到目前國家隊訓練狀況，陳盈駿表示，這次有部分新血和成員回歸，包含林書緯、阿提諾等人，現階段已經集訓4天，自己也希望能幫助他們盡快融入教練體系，「大家能力都很好，目前還沒有一次給他們太多戰術，一天一天慢慢來。」

陳盈駿為國家隊常客，他是隊上唯一曾兩度經歷和日本的「和平慘案」的球員，包含2018年世界盃資格賽慘敗40分、2020年亞洲盃資格賽輸了39分，皆發生在和平籃球館。回憶當時狀況，陳盈駿認為，7年前日本的聯賽已經發展很好，但現在台灣也有自己的職籃，整體大環境變好，加上在亞洲盃繳出不錯成績，這對於大家的信心層面、團隊士氣都是有幫助的。

「我就去挑戰他們，他們在世界舞台上證明過自己，但我們還沒有站上國際大舞台過，那我們就去挑戰、證明自己。」陳盈駿認為，但最主要的還是球員要持續提升自己的能力，「我認為練習時要拿出110%的力量去做好每件事，比賽時才能去執行教練的要求。」

