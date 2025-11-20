自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球

世界盃資格賽》兩度經歷「和平慘案」再戰日本陳盈駿喊話去挑戰

2025/11/20 16:06

台灣男籃。（記者王藝菘攝）台灣男籃。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕旅外好手陳盈駿這次世界盃資格賽領銜出擊，在劉錚缺陣情況下他扛起隊長一職。過去陳盈駿為國家隊重要一員，經歷過台灣隊慘敗給日本超過30分，這回要再度碰頭，他認為，台灣的大環境變好，他也喊話要大家保持挑戰者心態，希望能夠衝擊對手。

台灣隊在這次世界盃資格賽小組賽和日本、南韓以及中國同組，將取分組前3晉級下一輪賽事，這次台灣隊將先在11月28日作客日本，兩隊在12月1日到台灣主場新莊體育館交手。

提到目前國家隊訓練狀況，陳盈駿表示，這次有部分新血和成員回歸，包含林書緯、阿提諾等人，現階段已經集訓4天，自己也希望能幫助他們盡快融入教練體系，「大家能力都很好，目前還沒有一次給他們太多戰術，一天一天慢慢來。」

陳盈駿為國家隊常客，他是隊上唯一曾兩度經歷和日本的「和平慘案」的球員，包含2018年世界盃資格賽慘敗40分、2020年亞洲盃資格賽輸了39分，皆發生在和平籃球館。回憶當時狀況，陳盈駿認為，7年前日本的聯賽已經發展很好，但現在台灣也有自己的職籃，整體大環境變好，加上在亞洲盃繳出不錯成績，這對於大家的信心層面、團隊士氣都是有幫助的。

「我就去挑戰他們，他們在世界舞台上證明過自己，但我們還沒有站上國際大舞台過，那我們就去挑戰、證明自己。」陳盈駿認為，但最主要的還是球員要持續提升自己的能力，「我認為練習時要拿出110%的力量去做好每件事，比賽時才能去執行教練的要求。」

台灣隊長陳盈駿。（記者王藝菘攝）台灣隊長陳盈駿。（記者王藝菘攝）

台灣隊長陳盈駿。（記者王藝菘攝）台灣隊長陳盈駿。（記者王藝菘攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中