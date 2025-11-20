自由電子報
棒球》台南亞太棒球場接駁 交通局：規劃捷運黃線設站及接駁專車

2025/11/20 17:21

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場。（南市府提供）台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場。（南市府提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕亞太國際棒球訓練中心成棒主球場今年完工後，成為全國最大規模室外棒球基地，南市府也與統一獅雙方合作加速主球場中職認證程序，以期早日完成認證作業，並配合未來中職賽事時程。對於未來看球人潮的交通疏運，南市交通局表示，將研議設立接駁專車，同時未來台南捷運黃線也會在此設站。

南市議員蔡宗豪今天總質詢，關切亞太國際棒球訓練中心的交通疏運。他表示，桃園的棒球場設有捷運站，而亞太國際棒球訓練中心的交通相對不方便，未來的捷運有規劃在棒球場設站嗎？從台南市區到棒球場如果自己開車也要30分鐘，搭公車則至少要花1小時以上，球迷要前往看球相當不便，要求市府應做好交通疏運規劃，以因應未來舉辦大型比賽可能湧現的看球人潮。

南市交通局長王銘德表示，長期而言，未來亞太棒球場將有台南市第6條的優先路網捷運黃線經過，路線規劃從南科經安南區、北區到舊市區，雖然實際路線尚未完全確定，但預計會在台史博對面的和順轉運站共構設站，目前捷運黃線目前正在可行性研究階段。

交通局表示，另外，針對亞太棒球場未來辦活動或球賽將吸引大量人潮的交通疏運，目前也正研議設立接駁專車，未來可提供疏運、接駁及交維計畫範本供活動辦理單位參考。

南市議員蔡宗豪總質詢，關切亞太國際棒球訓練中心的交通疏運。（南市議會提供）南市議員蔡宗豪總質詢，關切亞太國際棒球訓練中心的交通疏運。（南市議會提供）

