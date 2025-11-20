自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

世界盃資格賽》游艾喆挾助攻王頭銜重返台灣隊 隊長陳盈駿點出他的優點

2025/11/20 17:46

游艾喆。（記者王藝菘攝）游艾喆。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕旅日第2年、效力於日本職籃B1滋賀湖泊的游艾喆，這季繳出不俗表現，目前暫居聯盟助攻王。這次再度披上台灣男籃戰袍，他也是陣中最熟悉日本隊成員的球員，他表示，希望利用對於對手熟悉的小優勢，適時給予隊友們一些建議。

旅日第2個賽季，游艾喆在滋賀湖泊獲得重用，出賽時間和整體表現都比起上季提升不少，同時他也以場均7.6次助攻暫居聯盟得分王。對於這季表現比起上季進步，他表示，和前一個賽季相比，信心上增添不少，畢竟當時是旅日第一年，還在摸索跟尋找自己的定位，打得相對猶豫一些，這季團隊狀況越來越好，即便隊上多了3個新洋將，現在也打出不錯的化學效應，自己也希望能夠把好表現延續下去。

這次和日本國家隊交手，陣中不少都是平時在聯盟當中有機會對決的球員，游艾喆相當期待，他提到，這季已經和富永啟生、安藤誓哉等人交手過，對於這兩人算是比較熟悉一些，「希望利用這個小優勢給隊友一些建議。」不過，游艾喆提到，現階段集訓時間還很短，教練圖齊尚未針對日本隊球員特性一一提出，但若有機會，他也願意把自己的想法跟教練溝通，提供一點意見。

游艾喆的進步，隊長陳盈駿也有感受到，「這幾天有跟他聊天，他現在上場時間都有到30分鐘，感覺已經建立起信任。」他稱讚，自己最喜歡游艾喆的一點，就是他對自己有很高的要求，不斷嘗試去進步，遇到困難或是不適應時，願意去跟隊友、教練溝通，「他在日本又有語言上的問題，不是要用自己的母語去溝通，真的是比較困難一點。」

台灣隊長陳盈駿。（記者王藝菘攝）台灣隊長陳盈駿。（記者王藝菘攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中