世界盃資格賽》游艾喆挾助攻王頭銜重返台灣隊 隊長陳盈駿點出他的優點

游艾喆。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕旅日第2年、效力於日本職籃B1滋賀湖泊的游艾喆，這季繳出不俗表現，目前暫居聯盟助攻王。這次再度披上台灣男籃戰袍，他也是陣中最熟悉日本隊成員的球員，他表示，希望利用對於對手熟悉的小優勢，適時給予隊友們一些建議。

旅日第2個賽季，游艾喆在滋賀湖泊獲得重用，出賽時間和整體表現都比起上季提升不少，同時他也以場均7.6次助攻暫居聯盟得分王。對於這季表現比起上季進步，他表示，和前一個賽季相比，信心上增添不少，畢竟當時是旅日第一年，還在摸索跟尋找自己的定位，打得相對猶豫一些，這季團隊狀況越來越好，即便隊上多了3個新洋將，現在也打出不錯的化學效應，自己也希望能夠把好表現延續下去。

這次和日本國家隊交手，陣中不少都是平時在聯盟當中有機會對決的球員，游艾喆相當期待，他提到，這季已經和富永啟生、安藤誓哉等人交手過，對於這兩人算是比較熟悉一些，「希望利用這個小優勢給隊友一些建議。」不過，游艾喆提到，現階段集訓時間還很短，教練圖齊尚未針對日本隊球員特性一一提出，但若有機會，他也願意把自己的想法跟教練溝通，提供一點意見。

游艾喆的進步，隊長陳盈駿也有感受到，「這幾天有跟他聊天，他現在上場時間都有到30分鐘，感覺已經建立起信任。」他稱讚，自己最喜歡游艾喆的一點，就是他對自己有很高的要求，不斷嘗試去進步，遇到困難或是不適應時，願意去跟隊友、教練溝通，「他在日本又有語言上的問題，不是要用自己的母語去溝通，真的是比較困難一點。」

台灣隊長陳盈駿。（記者王藝菘攝）

