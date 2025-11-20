MLB》只打11場就報銷、領57億約的前MVP布萊恩 美媒評最難交易合約之一

布萊恩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國媒體《Bleacher Report》近期綜合考慮剩餘薪資、表現下滑等因素，評選出最難交易的10份合約，身為2016年的國聯MVP、近期飽受傷勢所苦的洛磯33歲球星布萊恩（Kris Bryant）高居第三位。

布萊恩在2022年3月與洛磯簽下7年1.82億美元（約新台幣57.4億）的大約，未料這4年都飽受傷勢所苦，單季最多只在2023年出賽80場。

布萊恩今年因椎間盤退化症，僅出賽11場，共39打數6安，沒有擊出全壘打，只有1分打點，打擊率僅1成54。布萊恩自4月12日之後，就沒有再回到大聯盟賽場。

受到傷痛影響的布萊恩，他曾接受《丹佛郵報》訪問時提到，自己每天醒來都會檢查腰部的狀況，「我真希望我能告訴你們一些好消息，我的腰部狀況不理想，讓我感到非常沮喪，每天醒來都希望感覺好一些，這讓我筋疲力盡。我已經不記得上次醒來後感覺良好是什麼時候了。」

《Bleacher Report》分析，洛磯隊若要把布萊恩交易，可能是要搭配潛力新秀一起送給其他球隊，或是願意承擔高額薪資、正處於重建的球隊。

《Bleacher Report》評選最難交易的10份合約的前兩名，第二為天使球星楚奧特（Mike Trout），第一則是教士明星游擊手柏格茲（Xander Bogaerts）。

