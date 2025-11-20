自由電子報
黑豹旗》前兄弟象捕手有子繼承衣缽 吳彥緯想法非常務實

2025/11/20 18:56

鶯歌工商吳彥緯。（記者陳志曲攝）鶯歌工商吳彥緯。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕中信盃黑豹旗青棒賽今天進行16強賽，鶯歌工商靠6棒捕手吳彥緯在4局上敲出3分打點二壘安打一棒定江山，點燃團隊單局5分攻勢，率隊以8：1擊敗成功商水拿下8強賽門票。

鶯歌工商總教練王傳家表示，吳彥緯是不錯的捕手，接球、擋球和臂力都有一定水準，好捕手的要件是讓投手投起球來有安全感，他做得非常好，今年打擊有提升，也是帶隊這麼久數一數二的捕手，整體而言守優於攻。

吳聲武原本是兄弟象練習生，後來以特考身分加入黃衫軍，1996至1999年球季累計出賽55場，83打數敲出20支安打，打擊率2成41，另有1轟和6分打點，蹲捕16場其中8場先發，守備率8成90、盜壘阻殺率2成50，抓到8人次。

吳聲武有子繼承衣缽，吳彥緯說，其實打棒球和蹲捕和老爸關係不大，純粹興趣使然，小6歲的弟弟吳品樂就沒有打球，小學六年級因為球隊缺捕手，教練看他接、傳球不錯，就叫他練捕手，一直蹲到現在。

老爸是退役職棒捕手，現就讀鶯歌工商高三的吳彥緯透露，爸爸給他最大幫助是蹲捕的心理層面，會跟他分享經驗，明年高中畢業計畫先到文化大學讀書打球，等磨練1、2年再評估是否投入中職選秀，畢竟高中和職棒實力落差大，大學和職棒落差相對較小，如果沒有準備好就挑戰職棒，或許只打幾年就會被淘汰。

同為捕手，吳彥緯最欣賞味全龍兩屆金手套捕手蔣少宏，他說，蔣少宏配球和盜壘阻殺值得學習，平常都會看學長如何蹲捕藉此學習。

