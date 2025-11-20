黑豹旗》鶯歌工商「黃金世代」畢業依舊強大 王傳家剖析戰力

鶯歌工商。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕2022年中信盃黑豹青棒賽旗鶯歌工商拿下第3名，隔年更上一層樓勇奪亞軍，去年止步32強，今天鶯歌工商以8：1扳倒成功商水挺進8強，戰績比上一屆更進兩步，全場動用4名投手賞給對手一場無安打比賽，贏得非常漂亮。

鶯歌工商的2024年畢業校友戰力超強，包括旅美投手林鉑濬、旅日投手徐翔聖、今年台鋼雄鷹選秀狀元韋宏亮、統一獅第1指名投手曾偉喆和去年選秀樂天桃猿第5指名游擊手游承勳，其中游承勳在今年中職二軍賽拿下安打王，球隊在2022、2023年黑豹旗打下輝煌成績，這一批好手堪稱鶯歌工商的「黃金世代」。

鶯歌工商總教練王傳家指出，目前球隊整體戰力不如畢業學長，可能也沒有高中畢業立即能旅外的好手，野手部分還OK，投手戰力確實沒有之前那麼好，不過對他們的期待性還是滿高的。

此役鶯歌工商賞給對手無安打比賽，美中不足的是，全場出現3次守備失誤，賽後王傳家集合全隊耳提面命，場面嚴肅。

王傳家說，3次失誤都不應該發生，剛才集合的時候有特別跟選手講，這些失誤都是不應該的，下一場打8強賽，對手實力差不多，如果守備頻頻發生失誤就沒辦法贏球，攻擊也是追打壞球居多，還是要拿出專注力。

鶯歌工商總教練王傳家。（記者陳志曲攝）

