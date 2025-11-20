自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

黑豹旗》鶯歌工商「黃金世代」畢業依舊強大 王傳家剖析戰力

2025/11/20 19:24

鶯歌工商。（記者陳志曲攝）鶯歌工商。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕2022年中信盃黑豹青棒賽旗鶯歌工商拿下第3名，隔年更上一層樓勇奪亞軍，去年止步32強，今天鶯歌工商以8：1扳倒成功商水挺進8強，戰績比上一屆更進兩步，全場動用4名投手賞給對手一場無安打比賽，贏得非常漂亮。

鶯歌工商的2024年畢業校友戰力超強，包括旅美投手林鉑濬、旅日投手徐翔聖、今年台鋼雄鷹選秀狀元韋宏亮、統一獅第1指名投手曾偉喆和去年選秀樂天桃猿第5指名游擊手游承勳，其中游承勳在今年中職二軍賽拿下安打王，球隊在2022、2023年黑豹旗打下輝煌成績，這一批好手堪稱鶯歌工商的「黃金世代」。

鶯歌工商總教練王傳家指出，目前球隊整體戰力不如畢業學長，可能也沒有高中畢業立即能旅外的好手，野手部分還OK，投手戰力確實沒有之前那麼好，不過對他們的期待性還是滿高的。

此役鶯歌工商賞給對手無安打比賽，美中不足的是，全場出現3次守備失誤，賽後王傳家集合全隊耳提面命，場面嚴肅。

王傳家說，3次失誤都不應該發生，剛才集合的時候有特別跟選手講，這些失誤都是不應該的，下一場打8強賽，對手實力差不多，如果守備頻頻發生失誤就沒辦法贏球，攻擊也是追打壞球居多，還是要拿出專注力。

鶯歌工商總教練王傳家。（記者陳志曲攝）鶯歌工商總教練王傳家。（記者陳志曲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中