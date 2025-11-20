日職》羅德隊新主場想改為巨蛋球場！ 球團社長說明緣由

羅德隊主場。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕千葉羅德海洋隊原本預計要興建一座戶外型的新球場，粗估花費為650億日元，預計2034年完工，但千葉市長熊谷俊人今天在例行記者會中表示，近期收到羅德球團的請求，希望重新考慮「巨蛋化」的可能性，「因此，我們決定重新評估巨蛋化的可能性。」

日媒《Sponichi Annex》報導，熊谷俊人指出，自今年6月公布新球場資訊後，社會上出現強烈的聲音，包含「對夏季高溫的擔憂」、「要求巨蛋化的聲音」等等，同時也考慮近年日本職業體育場館冠名權市場發生的變化，球團強烈意識到重新考慮巨蛋化的必要性。

千葉市政府說，明年1月開始將以羅德球團為主導，探討民間資金的籌措方案，預計會在3月前，會在「戶外型」、「密閉式巨蛋」、「開闔式巨蛋」三種方案之間做出最終決定。

羅德球團社長高坂俊介透過聲明表示，考慮到近年的氣候變化，以及各種市場環境的變動，為了打造一座對市民、縣民、來訪者、棒球迷、羅德球迷和球員都具有吸引力的新設施，認為有必要重新考慮巨蛋化的可能性，因此向千葉市政府提出正式請求。

羅德現有的主場ZOZO海洋球場，是在1990年啟用，至今已超過30年，由於鄰近海邊，該球場出現漏水和腐蝕等問題。這座球場除了作為職棒比賽外，也作為演唱會、花火大會等活動的場地。

