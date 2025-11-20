UBA》無敵政大跨季56連勝 謝昀達許願拿6連霸跟阻攻王

政治大學謝昀達（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕林子皓拿17分，加上19歲大一壽星菜鳥謝昀達先發拿6分、3籃板、2助攻，替自己慶生，尋求6連霸的政大今天以89：59擊敗上季第4的台灣師大，在114學度UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽拿6連勝，跨4季56連勝。

HBL高一讀高苑、高二起轉至光復的謝昀達，今天是生涯第2度生日逢比賽，且保持沒「生日魔咒」，因在高苑高一，2022月11月20日他16歲生日，高苑HBL預賽95：69贏宜中，他得14分，小賀禮，高三則是他18歲生日後的隔天，也是2024年11月21日，HBL預賽對北市成功高中，光復也成功贏球，他拿19分，雖是遲了一天的生日禮，還是可以接受。

今天2025年11月20日，生涯二度在球場上慶生，謝昀達對自己平凡的數據不是很滿意，但仍大方公開分享19歲最大心願，當然是政大6連霸，現場隊友掌聲如雷，而在吹蠟蠋切蛋糕後，他私下自爆個人另一心願是，力拚本季阻攻王，他說：「高三我原也有機會拿HBL阻攻王，惜最後以些微之差，輸給時讀錦和高中、現是健行大一菜鳥的歐瑞克，而本季初入UBA，我的蓋鍋能力持續，目前應排在前三，也重燃阻攻王的信心。」

開季8隊6戰打完，阻攻排行榜第一是健行陳威宇的1.2、第二是臺藝外籍生飛尼克斯的1.0，謝昀達與輔大新外援威爾森同以0.8並列第三。至於大一菜鳥最在乎的新人王，倒是看得很開說，順其自然。

續從板凳發打22分鐘的林子皓，擺脫前5戰三分球19投只中2的莫名低潮，今天7中3，拿17分更才是6戰的2度上雙，他說：「前幾場如同中邪，不僅投籃不順，而且想太多，做不擅長的事，才陷低潮，或許多少跟自己已大三，小有壓力有關，但今天次第找回手感，跟熟悉的隊友搭配很ok，也即我回來了。」

教練陳子威，本階段最後3場，對手就是上季四強名的另3隊，台師大原就很強，開局政大有受到一點威脅，次節站穩就順利贏球，明天末役逢健行，挑戰肯定更大，但有信心繼續連勝。

