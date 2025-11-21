自由電子報
MLB》藍鳥、洋基都有意搶最大咖！美媒爆「塔克爭奪戰」有低調黑馬

2025/11/21 07:24

塔克。（資料照）塔克。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕儘管明星外野手塔克（Kyle Tucker）在小熊度過一個起伏不定的賽季，但整季打出143的OPS+，且過去5年都至少累積4.0的fWAR值，仍讓他成為自由市場最大咖打者。根據美媒報導，塔克爭奪戰出現意外競爭球隊，可能形成美東內戰。

《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，從休季一開始就與藍鳥傳出連結的球隊，就是離世界大賽冠軍只差1勝的藍鳥，但北方王者勢必會面臨激烈競爭，甚至來自同區勁敵；根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）透露，金鶯並未排除追求塔克，儘管他們剛交易來本季36轟的沃德（Taylor Ward）。

羅森索指出，本月稍早有多名球隊高層向《The Athletic》表示，金鶯會是塔克爭奪戰中的「低調黑馬」。且值得注意的是，金鶯總管艾利亞斯（Mike Elias）曾是太空人球探主管，而太空人在2015年選秀上以第5順位挑中的，正是塔克。

大聯盟官網補充，美聯部分還包括洋基目前在外野也有空缺，雖然剛打出生涯年的葛里遜（Trent Grisham）接受合格報價回歸，但貝林傑（Cody Bellinger）能否續留仍在未定之天；一方面來看，洋基可以直接續簽這位前MVP，但如果要談升級，塔克無疑是更佳選擇。

