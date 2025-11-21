NBA》7連敗國王再傳悲報！還剩46億約的3屆明星「小沙」半月板撕裂

沙波尼斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，近期吞下7連敗、目前3勝12敗的國王再傳壞消息，3屆全明星中鋒「小沙」沙波尼斯（Domantas Sabonis）左膝半月板撕裂，將於3到4週後重新評估他的傷勢。

沙波尼斯昨天才剛缺陣對戰雷霆的比賽，也讓國王本季遭雷霆橫掃，經過檢查後確定沙波尼斯遭遇左膝半月板撕裂。本季沙波尼斯因腿後肌拉傷錯過開幕戰，本月稍早又因肋骨問題缺陣2場，如今又將因半月板撕裂讓他至少在缺陣10場，最快12月下旬後才能回歸。

請繼續往下閱讀...

國王今年最大弱點毫無疑問就是禁區，就算日前簽下阿丘瓦（Precious Achiuwa）也於事無補，現在沙波尼斯又將長期缺陣之下，國王重建之路逐漸加速中。不過好消息是，季前簽下5年1.4億美元延長約的前鋒穆雷（Keegan Murray），將於今天對戰灰熊迎來本季初登場。

沙波尼斯過去3年在國王分別出賽79、82、70場，展現高耐戰力，也曾於2023年帶領國王拿下西部第3種子，但就在那之後，國王面臨劇烈人事異動與交易，成為現在這支令人失望透頂的球隊，而沙波尼斯為陣中最高薪球員，目前合約還剩3年1.468億美元（約46億新台幣）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法