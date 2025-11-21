自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》7連敗國王再傳悲報！還剩46億約的3屆明星「小沙」半月板撕裂

2025/11/21 07:50

沙波尼斯。（資料照）沙波尼斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，近期吞下7連敗、目前3勝12敗的國王再傳壞消息，3屆全明星中鋒「小沙」沙波尼斯（Domantas Sabonis）左膝半月板撕裂，將於3到4週後重新評估他的傷勢。

沙波尼斯昨天才剛缺陣對戰雷霆的比賽，也讓國王本季遭雷霆橫掃，經過檢查後確定沙波尼斯遭遇左膝半月板撕裂。本季沙波尼斯因腿後肌拉傷錯過開幕戰，本月稍早又因肋骨問題缺陣2場，如今又將因半月板撕裂讓他至少在缺陣10場，最快12月下旬後才能回歸。

國王今年最大弱點毫無疑問就是禁區，就算日前簽下阿丘瓦（Precious Achiuwa）也於事無補，現在沙波尼斯又將長期缺陣之下，國王重建之路逐漸加速中。不過好消息是，季前簽下5年1.4億美元延長約的前鋒穆雷（Keegan Murray），將於今天對戰灰熊迎來本季初登場。

沙波尼斯過去3年在國王分別出賽79、82、70場，展現高耐戰力，也曾於2023年帶領國王拿下西部第3種子，但就在那之後，國王面臨劇烈人事異動與交易，成為現在這支令人失望透頂的球隊，而沙波尼斯為陣中最高薪球員，目前合約還剩3年1.468億美元（約46億新台幣）。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中