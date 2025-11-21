MLB》岡本和真、高橋光成正式入札！ 官網分析兩人特色

岡本和真。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟在今天正式收到通知，來自讀賣巨人的岡本和真以及琦玉西武獅的高橋光成正式啟動入札程序挑戰大聯盟，自美東時間禮拜五早上8點到1月4日下午5點，各隊都可以進行競標。

岡本和真在日職累積248轟，有連續6個賽季30轟的表現，儘管本季因為受傷只有69場出賽，但仍敲出15轟，打擊三圍.327/.416/.598的高水準演出。大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）指出，岡本和真是今年市場上頂尖的大物之一，能夠鎮守一、三壘，在三壘防區的守備經驗較足。

高橋光成是今年比較少被提及要旅外的日本球員，將在明年2月3日滿29歲的他，在2022、23賽季合計330.2局繳出2.20防禦率，每局被上壘率1.13，不過在2024年賽季表現下滑，114.1局防禦率3.54，本季則在148局防禦率3.04。官網指出，高橋光成主要的武器是他的控球，因為他不太能夠製造打者揮空，本季他只送出88K，三振率14.3%，而大聯盟今年的投手平均三振率是22.2%。

在岡本和真與高橋光成入札後，目前已經有村上宗隆、今井達也等4位日本球員正式啟動入札程序讓大聯盟球團競標。

