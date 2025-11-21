MLB》洋基想簽回大爆炸的明星終結者！ 道奇、大都會也都要搶

威廉斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕兩屆霍夫曼獎得主威廉斯（Devin Williams）在轉戰洋基後水土不服，不過據傳條紋大軍依舊想要與他重新聚首。

根據《The Athletic》消息指出，洋基陣營與威廉斯近期討論過雙方是否再次合作，儘管他在今年於洋基表現不佳，出賽67場拿下4勝6敗18次救援成功，防禦率是生涯新高的4.79，不過fWAR（勝利貢獻值）仍有1.4。

請繼續往下閱讀...

威廉斯在今年的救援投手市場順位低於大都會狄亞茲（Edwin Diaz），約與蘇亞雷斯（Robert Suarez）相當。道奇、紅人、紅襪與大都會都是傳出有意網羅威廉斯的球隊。

近期威廉斯談到今年在紐約的經歷時回憶：「我算是完整體驗過這個過程了。我的開局很糟糕，球迷在我登板的時候就在噓我。很顯然我一開始就承擔了很大的壓力，然後到最後，我認為是在對藍鳥吧，我退場後球迷開始為我起立鼓掌。我體驗了完整的紐約經驗。」

威廉斯也坦承，洋基是個很獨特、很特別的地方，有著豐厚的球隊底蘊，一群渴望勝利的球迷，同時非常熱愛自己的球隊。「所以這對我來說是個非常酷的經驗。能夠在這裡至少打滿一年對我來說是段相當酷的回憶。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法