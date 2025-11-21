自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基想簽回大爆炸的明星終結者！ 道奇、大都會也都要搶

2025/11/21 08:24

威廉斯。（資料照）威廉斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕兩屆霍夫曼獎得主威廉斯（Devin Williams）在轉戰洋基後水土不服，不過據傳條紋大軍依舊想要與他重新聚首。

根據《The Athletic》消息指出，洋基陣營與威廉斯近期討論過雙方是否再次合作，儘管他在今年於洋基表現不佳，出賽67場拿下4勝6敗18次救援成功，防禦率是生涯新高的4.79，不過fWAR（勝利貢獻值）仍有1.4。

威廉斯在今年的救援投手市場順位低於大都會狄亞茲（Edwin Diaz），約與蘇亞雷斯（Robert Suarez）相當。道奇、紅人、紅襪與大都會都是傳出有意網羅威廉斯的球隊。

近期威廉斯談到今年在紐約的經歷時回憶：「我算是完整體驗過這個過程了。我的開局很糟糕，球迷在我登板的時候就在噓我。很顯然我一開始就承擔了很大的壓力，然後到最後，我認為是在對藍鳥吧，我退場後球迷開始為我起立鼓掌。我體驗了完整的紐約經驗。」

威廉斯也坦承，洋基是個很獨特、很特別的地方，有著豐厚的球隊底蘊，一群渴望勝利的球迷，同時非常熱愛自己的球隊。「所以這對我來說是個非常酷的經驗。能夠在這裡至少打滿一年對我來說是段相當酷的回憶。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中