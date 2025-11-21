足球》碰拳還揍人？北韓球員超扯行徑 日本足協尋求FIFA意見（影音）

U-17 World Cup: Japan vs North Korea. A disgraceful punch was thrown before kickoff. In the end, karma caught up with them.#U17WC #japan#NorthKorea pic.twitter.com/4TZLRvsiTF — Japan Football News （@9aHcp7QTmc65091） November 18, 2025

〔體育中心／綜合報導〕於卡達舉辦的2025年U17世界盃16強賽，日本在PK大戰中擊敗北韓。然而賽前致意時，北韓球員竟以近乎揮拳般的方式，過度用力向日本球員碰拳，引發爭議。

根據日媒《中日體育》報導，賽前雙方球員與裁判會以握手、擊掌或碰拳的方式彼此致意，然而北韓球員卻是握緊右拳，由上往下用力「砸」日本球員的拳頭。

請繼續往下閱讀...

據傳日本足協認為北韓球員的行徑存在問題，昨天已將相關影片送交FIFA，希望讓FIFA進行判斷，但尚未提出抗議文件。

日本最終在這場比賽擊敗北韓，晉級8強，今天要碰上奧地利，爭奪隊史首次4強門票。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法