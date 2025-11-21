自由電子報
體育 足球

足球》碰拳還揍人？北韓球員超扯行徑 日本足協尋求FIFA意見（影音）

2025/11/21 08:42

〔體育中心／綜合報導〕於卡達舉辦的2025年U17世界盃16強賽，日本在PK大戰中擊敗北韓。然而賽前致意時，北韓球員竟以近乎揮拳般的方式，過度用力向日本球員碰拳，引發爭議。

根據日媒《中日體育》報導，賽前雙方球員與裁判會以握手、擊掌或碰拳的方式彼此致意，然而北韓球員卻是握緊右拳，由上往下用力「砸」日本球員的拳頭。

據傳日本足協認為北韓球員的行徑存在問題，昨天已將相關影片送交FIFA，希望讓FIFA進行判斷，但尚未提出抗議文件。

日本最終在這場比賽擊敗北韓，晉級8強，今天要碰上奧地利，爭奪隊史首次4強門票。

