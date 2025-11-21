MLB》大谷翔平全盛期完勝7屆MVP邦茲？道奇媒體痛批：季後賽水貨

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今年MVP三連霸、生涯第4度奪下MVP，史上僅次邦茲（Barry Bonds）的7次。非官方的道奇媒體《Dodgers Nation》主持人麥凱恩（Doug McKain）近期也比較2人的全盛時期，認為大谷更勝邦茲。

麥凱恩引用《ESPN》數據指出，大谷2021至2025年之間累積WAR值為45.2，邦茲1990至1994年間累積的WAR值則為42.9；另外，2000至2004年則是邦茲另一段全盛時期，這段期間累積的WAR值則為51.1，勝過大谷。

請繼續往下閱讀...

麥凱恩表示，很多人都說邦茲是史上最有天賦的打者，這點毫無疑問，但他話鋒一轉，「老實說，他全盛時期那時候的成績，就是用藥打出來的（He was juicing.），這就是事實。人們要說他是GOAT的話，我認為他打最好的那5年，還是不及大谷翔平。」

麥凱恩還提到，大谷除了能二刀流以外，季後賽表現的差距也是關鍵。他指出，邦茲1990至1992年效力海盜期間都打進季後賽，但他20場僅繳出打.191/.337/.265的打擊三圍，「邦茲在海盜的全盛期，季後賽打得像水貨。（Barry Bonds was a Barry Bust in the postseason when he was at the peak of his powers with the Pirates.）」

麥凱恩直言，他認為大谷翔平正在往史上最偉大球員之路邁進，而他現在就已經是棒球界夢想中的最偉大球員。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法