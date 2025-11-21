自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》日韓交流戰才開轟！ 南韓12強隊長啟動入札程序挑戰大聯盟

2025/11/21 09:27

12強南韓隊隊長宋成文將正式挑戰大聯盟。（資料照，記者陳逸寬攝）12強南韓隊隊長宋成文將正式挑戰大聯盟。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心／綜合報導〕根據《韓聯社》記者Jee-ho Yoo指出，南韓12強隊長、培證英雄三壘手宋成文將啟動韓職入札程序，準備挑戰大聯盟。

Jeeho Yoo提到，韓職已經向大聯盟30隊通知宋成文將啟動入札程序，將有30天的議約期，從美東時間11月22日上午8點到12月21日下午5點。

左打右投的宋成文在2024年賽季敲出19轟、104分打點，跑出21次盜壘成功，打擊三圍.340/.409/.518，今年賽季敲出26轟、90分打點，跑出25次盜壘成功，打擊三圍315/.387/.530，主要鎮守三壘，也能夠守二壘。

29歲的宋成文是大器晚成型的選手，他在2015年初登韓職一軍，但直到2019年才站穩聯盟，後續又因為服兵役導致錯過2020年賽季與2021年的部分賽季。

過往報導指出，宋成文與經紀人都認為他已經準備好挑戰大聯盟，但實際上英雄隊其實沒有義務要讓他透過入札挑戰大聯盟，且雙方正在跑一張6年合約。Jee-ho Yoo提到，如果宋成文想要挑戰大聯盟的話球團將會支持他，且若宋成文透過入札加盟大聯盟球隊，英雄也可以拿到入札金。

