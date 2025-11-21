自由電子報
體育 競技運動 羽球

羽球》跌跌撞撞闖進年終賽 王齊麟吐心聲：很多人說我有大賽的運...

2025/11/21 09:48

王齊麟/邱相榤晉級羽球年終賽。（圖片取自臉書）王齊麟/邱相榤晉級羽球年終賽。（圖片取自臉書）

〔體育中心／綜合報導〕台灣男雙「麟榤配」王齊麟/邱相榤昨日在超級500系列澳洲羽球公開賽於男雙16強止步，但確定搭上年終總決賽的列車，王齊麟凌晨也發文吐露心聲。

王齊麟/邱相榤在海洛公開賽封王進帳9200分積分，熊本大師賽賽4強又斬獲6420分，加上澳洲賽16強3600分入袋，本季在巡迴賽共斬獲6萬6720分，超越泰國組合吉丁努彭（Kittinupong Kedren）/狄查波（Dechapol Puavaranukroh）的6萬6560分，加上台灣雙胞胎李芳任/李芳至16強出局，李哲輝/楊博軒都32強淘汰，麟榤配確定拿到年終賽參賽門票。

王齊麟在確定拿到年終賽門票後有感發文：「有時候即使我們已經竭盡所能，結果卻還是不如預期，2025澳洲公開賽又是16強止步，在起起伏伏的表現中意外闖進了年終賽，很多人說我有大賽的運，但我更想能站穩腳步，在任何比賽都能有好的表現。我不曾自滿也從不放棄，贏球讓我開心，是肯定也是鼓勵，輸球會失望，但也會是養分和前進的力量。輸了就再練，練到不會輸為止！我繼續努力！」

