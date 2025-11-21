黑豹旗》「這場比賽很多金門人關注」 金門農工是全村的希望

金門農工教練黃國偉賽前集合全隊講話。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕中信盃黑豹旗青棒賽今天進行16強賽，早上10點由社團球隊金門農工對戰科班球隊羅東高工，金門農工闖進16強已寫下隊史最佳紀錄，今天挑戰更進一步的8強，教練黃國偉說，「這一場比賽很多金門人關注，可以說是全村的希望，如果贏球就是『台灣版沖繩尚學高校』。」今年沖繩尚學高校勇奪夏季甲子園冠軍，全島瘋狂。

這屆黑豹旗金門農工一路過關斬將，預賽首戰以8：0擊敗台北市大同高中，次役以29：3扣倒鳳新高中（4局），64強賽以11：0扣倒女子組冠軍士林高商（5局），32強再以4：1扳倒科班球隊中興商工，勇闖16強。

「其實去年我們球隊差一點解散。」黃國偉說，去年黑豹旗賽事期間，球隊有一位教練轉赴廈門教球，剩下3名教練都是非科班出身，導致球員人心惶惶，不少人難過落淚，主力球員洪嘉恩、宋育榮打算離隊，如此一來球員人數不足就將面臨解散的命運。

黃國偉安撫軍心，他告訴球員，「請你們相信教練，只要你們留下來好好練，一定可以打出好成績。」球隊解散的警報才宣告解除，黃國偉笑說，危機過了，就順了。

金門堪稱棒球沙漠，黃國偉透露，金門有2支少棒球隊，青少棒、青棒各1支，金門農工只有11名球員，3級棒球隊都擠在全金門唯一的標準棒球場練球，金門地區不重視棒球發展是因為花費太高，而且太難學了，以金門農工來說，一年營運需100萬元，這次來打黑豹旗16強賽就要花費8萬元，若非體育署和棒球補助，球隊很難飛到本島征戰。

黃國偉進一步解釋，其實金門少棒球員不少，但國小畢業面臨升學壓力，加上資質好的選手會往本島跑，同時缺乏教練，所以青少棒和青棒選手就會減少，這次黑豹旗金門農工打出不錯的成績，證明留在金門也是有舞台的，對於球隊接下來招生會有幫助，過去離開的選手或許會再回來。

金門農工11人迷你軍團寫下黑豹旗傳奇，黃國偉笑說，「我們學校的棒球隊球員比籃球隊還要少，投手只有3人，但練習練不少，每個禮拜大約練25小時，禮拜一、三、五從下午4點半練到晚上7點半，禮拜六、日練整天，為了讓選手累積比賽經驗，除了報名本島盃賽，也會去中國比賽。」

黃國偉正職是金門機場消防員，閒暇時在當地三級球隊教球，兼任金門農工教練，他自嘲，「我覺得棒球是正職，副業才是消防員。」黃國書不諱言，帶金門農工20年，其實早就想收掉球隊，因為實在太累了，但又捨不得，特別是黑豹旗打出一點成績，背後又有許多人默默地支持，就有繼續堅持下去的理由和勇氣，「如果可以的話，我希望下輩子不要認識棒球。」

金門農工總教練楊德城。（記者陳志曲攝）

