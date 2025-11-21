自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

黑豹旗》「這場比賽很多金門人關注」 金門農工是全村的希望

2025/11/21 10:22

金門農工教練黃國偉賽前集合全隊講話。（記者陳志曲攝）金門農工教練黃國偉賽前集合全隊講話。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕中信盃黑豹旗青棒賽今天進行16強賽，早上10點由社團球隊金門農工對戰科班球隊羅東高工，金門農工闖進16強已寫下隊史最佳紀錄，今天挑戰更進一步的8強，教練黃國偉說，「這一場比賽很多金門人關注，可以說是全村的希望，如果贏球就是『台灣版沖繩尚學高校』。」今年沖繩尚學高校勇奪夏季甲子園冠軍，全島瘋狂。

這屆黑豹旗金門農工一路過關斬將，預賽首戰以8：0擊敗台北市大同高中，次役以29：3扣倒鳳新高中（4局），64強賽以11：0扣倒女子組冠軍士林高商（5局），32強再以4：1扳倒科班球隊中興商工，勇闖16強。

「其實去年我們球隊差一點解散。」黃國偉說，去年黑豹旗賽事期間，球隊有一位教練轉赴廈門教球，剩下3名教練都是非科班出身，導致球員人心惶惶，不少人難過落淚，主力球員洪嘉恩、宋育榮打算離隊，如此一來球員人數不足就將面臨解散的命運。

黃國偉安撫軍心，他告訴球員，「請你們相信教練，只要你們留下來好好練，一定可以打出好成績。」球隊解散的警報才宣告解除，黃國偉笑說，危機過了，就順了。

金門堪稱棒球沙漠，黃國偉透露，金門有2支少棒球隊，青少棒、青棒各1支，金門農工只有11名球員，3級棒球隊都擠在全金門唯一的標準棒球場練球，金門地區不重視棒球發展是因為花費太高，而且太難學了，以金門農工來說，一年營運需100萬元，這次來打黑豹旗16強賽就要花費8萬元，若非體育署和棒球補助，球隊很難飛到本島征戰。

黃國偉進一步解釋，其實金門少棒球員不少，但國小畢業面臨升學壓力，加上資質好的選手會往本島跑，同時缺乏教練，所以青少棒和青棒選手就會減少，這次黑豹旗金門農工打出不錯的成績，證明留在金門也是有舞台的，對於球隊接下來招生會有幫助，過去離開的選手或許會再回來。

金門農工11人迷你軍團寫下黑豹旗傳奇，黃國偉笑說，「我們學校的棒球隊球員比籃球隊還要少，投手只有3人，但練習練不少，每個禮拜大約練25小時，禮拜一、三、五從下午4點半練到晚上7點半，禮拜六、日練整天，為了讓選手累積比賽經驗，除了報名本島盃賽，也會去中國比賽。」

黃國偉正職是金門機場消防員，閒暇時在當地三級球隊教球，兼任金門農工教練，他自嘲，「我覺得棒球是正職，副業才是消防員。」黃國書不諱言，帶金門農工20年，其實早就想收掉球隊，因為實在太累了，但又捨不得，特別是黑豹旗打出一點成績，背後又有許多人默默地支持，就有繼續堅持下去的理由和勇氣，「如果可以的話，我希望下輩子不要認識棒球。」

金門農工教練黃國偉。（記者陳志曲攝）金門農工教練黃國偉。（記者陳志曲攝）

金門農工教練黃國偉。（記者陳志曲攝）金門農工教練黃國偉。（記者陳志曲攝）

金門農工總教練楊德城。（記者陳志曲攝）金門農工總教練楊德城。（記者陳志曲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中