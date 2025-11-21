自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》從季初先發被打回替補 美媒爆庫明加不開心

2025/11/21 10:32

庫明加在受傷前又被球隊降為替補。（資料照，路透）庫明加在受傷前又被球隊降為替補。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕在幾經協商後，庫明加（Jonathan Kuminga）和勇士終於在開季前達成協議，並在季初站上球隊先發，不過在打了12場後被降去替補，對此美國媒體爆料，庫明加覺得自己成了戰績不好的代罪羔羊。

庫明加賽季前9場比賽，繳出17.2分7.1籃板成績，三分線命中率高達41.4%，不過後面4場比賽狀況大幅下滑，僅一場比賽拿13分得分上雙，其餘得分都是各位數，對馬刺的比賽因傷提前退場，得分掛蛋。

《ESPN》記者史雷特（Anthony Slater）指出，當柯爾（Steve Kerr）把庫明加降去板凳後，去年掉出輪換、關係緊張的感覺又出現了，有隊內消息人士告訴史雷特，庫明加覺得自己又成為了球隊戰績不好的代罪羔羊。

庫明加目前因為膝傷已經缺席多場比賽，受傷前他在攻防兩端的表現都出現下滑，灣區媒體《NBC Sports》報導指出，11月10日對溜馬比賽他全場9投僅1中，投籃選擇被教練批評，該場比賽也是本賽季除了傷退外，上場時間最少的一場。

庫明加與勇士簽下2年延長合約，第2年為球隊選項，明年1月15日後將可以解凍交易，灣區《NBC Sports》指出，庫明加這份合約讓他在市場上很有交易價值，轉隊或許對庫明加來說才是好選擇，不過勇士也需要給予庫明加機會上場，否則很難換回好的交易包裹。

