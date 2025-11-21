自由電子報
MLB》「丟臉又可悲」大都會投手被操爆5人動TJ 生涯195中繼名將開嗆

2025/11/21 10:55

奧塔維諾。（資料照）奧塔維諾。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今年無緣季後賽，先發與牛棚投手群都遭遇大量傷病潮，曾效力過大都會3季、生涯累積195次中繼46次救援的39歲「威浮滑球」好手奧塔維諾（Adam Ottavino），就在節目上痛批大都會對投手群的管理方式。

奧塔維諾在YouTube節目《Baseball & Coffee》中表示，他多年來一直告訴大都會年輕投手要掌握自己的工作量，因為在他看來，球隊對於讓投手保持健康這件事並不是很用心，2025年球季就是最佳證明。

奧塔維諾點出一長串的傷兵名單，梅吉爾（Tylor Megill）、蓋瑞特（Reed Garrett）、柯拉尼克（Max Kranick）、努涅茲（Dedniel Nunez）、楊恩（Danny Young）等人全都動了TJ手術，史密斯（Drew Smith）和雷利（Brooks Raley）也躺進傷兵名單，「這真是丟臉，簡直有夠可悲。如果我還在隊上，至少有一半的人不會被操壞，我會親自保護這些隊友。」至於奧塔維諾沒提到的重要傷兵，還包含千賀滉大與坎寧（Griffin Canning）。

奧塔維諾更直接質疑大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）使用投手的方式不當，更直言大都會牛棚調度亂七八糟，也不以球員為中心；他更警告，大都會這種危險趨勢已經逐漸成為習慣，「他們如果繼續這樣搞，絕對他X完蛋（they’re gonna be f*cked），你不可能每年都傷這麼多人。」

奧塔維諾直言，大都會的傷兵問題根源來自溝通不良、球員被施壓忍痛出賽，以及牛棚缺乏領導。並強調，大都會根本毫無藉口讓傷病量多到這種程度，「如果他們在季初分散工作量，就不會把手臂全部操爛。」

