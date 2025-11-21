世界盃資格賽》對於台灣男籃看法 日本隊長渡邊雄太：換血後變得難對付

渡邊雄太。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2027世界盃籃球亞洲區資格賽即將登場，台灣隊於11月28日作客日本，12月1日晚間7點雙方於新莊體育館再過招。日本隊這次由前NBA球員渡邊雄太擔任隊長，他在接受媒體訪問時，被問到對於台灣男籃的印象，他認為台灣隊近期經歷了一次改朝換代，實力變堅強，若不做好充分準備，很難戰勝。

世界盃資格賽第一輪小組賽主客場共6場賽事，將取各組前3名晉級第二輪，台灣隊和日本、南韓、中國同組。

請繼續往下閱讀...

這次日本隊20人名單陣容堅強，除了有NBA資歷的渡邊雄太擔任隊長，另外還有「日本柯瑞」富永啓生以及球迷熟悉的富樫勇樹、馬場雄大等人。

對於扛起隊長一職，渡邊雄太表示，自己當然需要承擔這份責任，但他也希望能打造一支實力水準平均的隊伍，不會刻意去放大隊長這個角色的存在。日本隊教練霍瓦斯（Tom Hovasse）認為，渡邊會直接和每個人交流，這樣的風格對於球隊而言是很重要的。

至於被問到對於台灣男籃的想法，渡邊雄太說：「感覺他們最近經歷了一次改朝換代，實力越來越強。如果我們不做好充分的準備，我認為很難戰勝他們。基本上，他們的兩名後衛是主要得分點，所以我認為日本隊不能讓他們輕易得分。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法