澳洲賽》史詩級逆轉！周天成化解6賽末點打敗印尼新星闖4強

周天成。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成今天在超級500系列澳洲羽球公開賽，上演一場不可思議超級逆轉秀，第2局共化解6個對手的賽末點，最終以13：21、23：21、21：16大逆轉印尼新星法漢（Alwi Farhan），殺入男單4強。

世界排名第6的周天成，本季拿到台北公開賽、印尼公開賽亞軍，10月在芬蘭登場的北極公開賽奪賽季首冠，早就確定進軍12月登場的年終總決賽，他在這次澳洲賽榮膺第2種子，前兩場只花28、30分鐘就快意過關，而小天在9月香港公開賽則鏖戰3局打敗法漢。

請繼續往下閱讀...

周天成首局6：1佔據領先，不過法漢很快迎頭趕上，且暫停後更壓制小天的發揮，印尼新星也先下一城。周天成在第2局在14：11領先卻連續丟掉8分，且法漢更是率先來到20：15領先，小天展現強心臟化解5個對方的賽末點，再加上20：21又追成21：21，最後也有驚無險驚奇將戰線延長。

躲過輸球危機的周天成在決勝局也是持續跟年輕人抗衡，在技術暫停後一度打出5：1取得15：12，但小天在失誤發生下又讓法漢連續得分追平，周天成在關鍵時刻多拍後用一記直線殺球再度站上領先，且也打出5：0拉開差距，最終也完成史詩級逆轉秀。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法