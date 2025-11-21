自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

澳洲賽》史詩級逆轉！周天成化解6賽末點打敗印尼新星闖4強

2025/11/21 10:33

周天成。（資料照）周天成。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成今天在超級500系列澳洲羽球公開賽，上演一場不可思議超級逆轉秀，第2局共化解6個對手的賽末點，最終以13：21、23：21、21：16大逆轉印尼新星法漢（Alwi Farhan），殺入男單4強。

世界排名第6的周天成，本季拿到台北公開賽、印尼公開賽亞軍，10月在芬蘭登場的北極公開賽奪賽季首冠，早就確定進軍12月登場的年終總決賽，他在這次澳洲賽榮膺第2種子，前兩場只花28、30分鐘就快意過關，而小天在9月香港公開賽則鏖戰3局打敗法漢。

周天成首局6：1佔據領先，不過法漢很快迎頭趕上，且暫停後更壓制小天的發揮，印尼新星也先下一城。周天成在第2局在14：11領先卻連續丟掉8分，且法漢更是率先來到20：15領先，小天展現強心臟化解5個對方的賽末點，再加上20：21又追成21：21，最後也有驚無險驚奇將戰線延長。

躲過輸球危機的周天成在決勝局也是持續跟年輕人抗衡，在技術暫停後一度打出5：1取得15：12，但小天在失誤發生下又讓法漢連續得分追平，周天成在關鍵時刻多拍後用一記直線殺球再度站上領先，且也打出5：0拉開差距，最終也完成史詩級逆轉秀。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中