拔河》宜蘭「繩力女超人」換裝備 獲贈拔河鞋和訓練褲

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣三星國中女子拔河隊自2008年成軍後獲獎無數，培育出的國手還曾拿下世界金牌，被封為是「台灣繩力女超人」的搖籃，因練習時間長，裝備易破損，選手常穿舊鞋褲訓練，三星鄉長李志鏞獲知後不捨，居中媒合新北市仁心慈善會捐贈全新拔河鞋、訓練褲，讓選手相當開心。

三星國中拔河隊是宜蘭縣體育重點發展學校及項目，隊伍歷年來在全國性比賽屢創佳績，今年11月1日更榮獲運動部全民運動署全國各級學校室外拔河比賽國中女子甲組460公斤級的全國第一名戰績。

不過，選手在教練指導下密集練習拔河技巧，除犧牲玩樂時間加強體能訓練外，若沒有時常更換專用訓練短褲及拔河鞋等裝備，也會有運動傷害等問題，鄉長李志鏞不捨選手用破損裝備練習，媒合新北市仁心慈善會理事長周明翰的善心，捐贈校方24雙拔河鞋、12個運動後背包及24件訓練短褲。

捐贈儀式在三星國中舉行，選手們拿到裝備後相當興奮，隨即著裝上場，表示未來會更加努力，為校、為鄉及為國爭光。三星國中校長張煇志也回贈感謝狀。李志鏞說，有了完善裝備，拔河隊在練習或比賽時才能更專注、更安全地發揮實力，感謝新北市仁心慈善會支持三星國中拔河隊。

