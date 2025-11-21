路跑》跑者快看！115年元旦升旗路跑 免費參加還能抽大獎

臺北市政府體育局今日正式宣布，「115年元旦升旗路跑」將於115年1月1日上午8點在臺北市政府前廣場盛大開跑。（主辦單位提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕用跑步迎接嶄新的一年！臺北市政府體育局今日正式宣布，「115年元旦升旗路跑」將於115年1月1日上午8點在臺北市政府前廣場盛大開跑。今年活動結合路跑、升旗典禮、闖關遊戲、市集與抽獎，未報名路跑者也可參與，而活動採線上免費報名，自11月21日中午12點至12月12日23點59分止，路跑限額3000名，額滿即止。

今年路跑主題為「迎新年第一跑 健康開啟新年度」，象徵新年起跑、活力開端。體育局指出，活動不僅鼓勵市民與家人共跑共樂，更藉由這項活動凝聚城市向心力，傳達正向能量。跑步不僅是一項個人運動，更是一種生活態度，藉由每年的元旦第一跑，臺北市民可以在新年的第一天為自己設定健康與活力的目標，為全年生活注入動力與希望。

請繼續往下閱讀...

本次路跑全程約3公里，路線自市民廣場出發，沿仁愛路四段至敦化南路圓環前折返，再回到市民廣場作為終點。路線平緩安全，適合親子及各年齡層民眾參加。完賽可獲得大浴巾（由松山慈祐宮贊助）、獎牌、電子完賽證明、純水柔濕巾及提袋等實用好禮，並可參加抽獎活動，包含機票、咖啡機、吸塵器與吹風機等多項人氣獎品，為新年增添驚喜。

除路跑活動外，現場將於上午7點30分舉行元旦升旗典禮，與市民一同迎接新年的第一道陽光。現場安排YoYo家族見面會與暖身操，邀請深受親子喜愛的YoYo角色將與市民近距離互動，打造最溫馨有趣的迎新風景。現場同時規劃創意市集、青年創業品牌與庇護工場攤位，結合運動、創意與公益，展現臺北多元文化薈萃的城市面貌。另設置拍照打卡區與互動牆，讓市民留下「新年第一跑」的專屬回憶。

體育局提醒，活動採線上免費報名，額滿即止。歡迎市民踴躍參加，與親朋好友一同享受健康新年的第一跑。市民參加路跑活動請注意自身狀況，如有不適應立即停下休息，活動當日請遵守現場安全指引及工作人員指示，共同維護路跑秩序與安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法