中職》「謝謝台鋼帶我回家」 黃子鵬明年披上69號雄鷹戰袍

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹今天宣布和行使自由球員權利的黃子鵬完成簽約，除了總值合達5年6600萬，新球季也將讓他穿上招牌69號，而出身高雄縣林園鄉的黃子鵬也向台鋼球團感性發聲：「謝謝台鋼帶我回家！」

台鋼在今年第2個一軍球季打出5成勝率的不俗成績，在球季結束後就展現明年新球季拚進季後賽的企圖心，除了日前宣布邀請東北樂天金鷲前一軍監督、埼玉西武獅前首席教練平石洋介在明年春訓擔任客座教練，今天再公布與FA球員黃子鵬達成完成簽約，相關細節再擇期對外公布。

黃子鵬是2024年世界12強賽冠軍台灣隊國手，中職生涯前3個球季後援為主，每年出賽數都破50場，前3季共171場出賽，拿下56次中繼成功，其中2019年更以23次中繼成功勇奪中繼王獎項；2021年起改以先發角色，連5個球季局數破百，尤其2022年24場登板都是先發，戰績12勝3敗，共投158.2局，防禦率僅2.33，局數、勝投都是本土最多，防禦率更是稱霸聯盟，是中職暌違7個球季之後，再度由本土投手拿下防禦率王。

身為高雄在地球隊，台鋼積極延攬高雄出身好手，黃子鵬三級棒球都在南台灣發展，更是高雄在地人，台鋼球團在簽約當天，特別派出「高雄水美眉」TAKAMEI送上台鋼雄鷹球帽與帽T，展現高雄熱情與歡迎，迎接這位在地好手加盟家鄉球隊，黃子鵬感性表示：「謝謝你們帶我回家。」台鋼領隊劉東洋則表示：「隊史第一名FA加盟的選手出身自高雄在地，具有格外不同的意義，很開心能為台鋼雄鷹球迷帶回子鵬。」

