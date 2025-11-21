自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「謝謝台鋼帶我回家」 黃子鵬明年披上69號雄鷹戰袍

2025/11/21 11:39

黃子鵬。（資料照，記者陳志曲攝）黃子鵬。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹今天宣布和行使自由球員權利的黃子鵬完成簽約，除了總值合達5年6600萬，新球季也將讓他穿上招牌69號，而出身高雄縣林園鄉的黃子鵬也向台鋼球團感性發聲：「謝謝台鋼帶我回家！」

台鋼在今年第2個一軍球季打出5成勝率的不俗成績，在球季結束後就展現明年新球季拚進季後賽的企圖心，除了日前宣布邀請東北樂天金鷲前一軍監督、埼玉西武獅前首席教練平石洋介在明年春訓擔任客座教練，今天再公布與FA球員黃子鵬達成完成簽約，相關細節再擇期對外公布。

黃子鵬是2024年世界12強賽冠軍台灣隊國手，中職生涯前3個球季後援為主，每年出賽數都破50場，前3季共171場出賽，拿下56次中繼成功，其中2019年更以23次中繼成功勇奪中繼王獎項；2021年起改以先發角色，連5個球季局數破百，尤其2022年24場登板都是先發，戰績12勝3敗，共投158.2局，防禦率僅2.33，局數、勝投都是本土最多，防禦率更是稱霸聯盟，是中職暌違7個球季之後，再度由本土投手拿下防禦率王。

身為高雄在地球隊，台鋼積極延攬高雄出身好手，黃子鵬三級棒球都在南台灣發展，更是高雄在地人，台鋼球團在簽約當天，特別派出「高雄水美眉」TAKAMEI送上台鋼雄鷹球帽與帽T，展現高雄熱情與歡迎，迎接這位在地好手加盟家鄉球隊，黃子鵬感性表示：「謝謝你們帶我回家。」台鋼領隊劉東洋則表示：「隊史第一名FA加盟的選手出身自高雄在地，具有格外不同的意義，很開心能為台鋼雄鷹球迷帶回子鵬。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中