自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》奪冠仍留不住黃子鵬 樂天桃猿連3年都有大咖「逃猿」

2025/11/21 11:39

樂天連3年大咖球星陳俊秀、朱育賢、黃子鵬都「逃猿」。（本報合成照）樂天連3年大咖球星陳俊秀、朱育賢、黃子鵬都「逃猿」。（本報合成照）

〔記者倪婉君／台北報導〕儘管樂天球團端出接手桃猿後的最大張合約，今天仍然確定未能留住行使自由球員權利的好手黃子鵬，也讓樂天今年儘管奪下隊史第8冠，仍繼2023年季後陳俊秀、2024年季後朱育賢後，再度出現大咖球星「逃猿」。

樂天本季接連爆發食安、宿舍風波，而在奪下2020年日本樂天集團入主以來的球團史首冠後，又因撤換教頭古久保健二的方式過於粗糙，遭到外界質疑無心經營球隊。「KOKI」礒江厚綺在上月初接下樂天球團處處長，並接手球員合約洽談，日前接受本報詢問黃子鵬的進度時，則表示在和經紀公司談約的過程中，並沒有受到這些風波影響，也強調一直都在努力留下優秀球員。

儘管樂天向黃子鵬提出4年總值5千萬的不俗條件，但他仍在11月4日經聯盟公告成為本季第1位行使自由球員權利的球員，11月5日出席中職頒獎典禮時就表示，在選擇球隊時不會有任何排斥，也不會因為已在桃園置產，就因地緣關係選擇球隊，當時還說：「況且我在南部也有家人。」黃子鵬是高雄人，少棒加入高雄復興國小，畢業後進入高雄五福國中，高中則至台南南英商工，直到大學才北上進入文化。

黃子鵬的出走，也代表樂天連續3年都有大咖離隊，從陳俊秀2023年季後以3年總值逾3千萬合約加盟中信兄弟，去年朱育賢以4年總值4800萬合約加盟味全龍，再到今年即便奪冠又開出大約，也留不住黃子鵬。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中