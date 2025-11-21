中職》奪冠仍留不住黃子鵬 樂天桃猿連3年都有大咖「逃猿」

樂天連3年大咖球星陳俊秀、朱育賢、黃子鵬都「逃猿」。（本報合成照）

〔記者倪婉君／台北報導〕儘管樂天球團端出接手桃猿後的最大張合約，今天仍然確定未能留住行使自由球員權利的好手黃子鵬，也讓樂天今年儘管奪下隊史第8冠，仍繼2023年季後陳俊秀、2024年季後朱育賢後，再度出現大咖球星「逃猿」。

樂天本季接連爆發食安、宿舍風波，而在奪下2020年日本樂天集團入主以來的球團史首冠後，又因撤換教頭古久保健二的方式過於粗糙，遭到外界質疑無心經營球隊。「KOKI」礒江厚綺在上月初接下樂天球團處處長，並接手球員合約洽談，日前接受本報詢問黃子鵬的進度時，則表示在和經紀公司談約的過程中，並沒有受到這些風波影響，也強調一直都在努力留下優秀球員。

儘管樂天向黃子鵬提出4年總值5千萬的不俗條件，但他仍在11月4日經聯盟公告成為本季第1位行使自由球員權利的球員，11月5日出席中職頒獎典禮時就表示，在選擇球隊時不會有任何排斥，也不會因為已在桃園置產，就因地緣關係選擇球隊，當時還說：「況且我在南部也有家人。」黃子鵬是高雄人，少棒加入高雄復興國小，畢業後進入高雄五福國中，高中則至台南南英商工，直到大學才北上進入文化。

黃子鵬的出走，也代表樂天連續3年都有大咖離隊，從陳俊秀2023年季後以3年總值逾3千萬合約加盟中信兄弟，去年朱育賢以4年總值4800萬合約加盟味全龍，再到今年即便奪冠又開出大約，也留不住黃子鵬。

