MLB》塔克、貝林傑爭奪戰 洋基總管證實已和經紀人接觸

〔體育中心／綜合報導〕兩大明星外野手塔克（Kyle Tucker）、貝林傑（Cody Bellinger）雙雙在休賽季成為自由球員，是各隊冬天追逐目標，而今洋基總管凱許曼（Brian Cashman）證實，他已經和兩位球員的經紀人接觸過了。

凱許曼在紐約出席公開活動時受訪，透露自己已經和塔克、貝林傑兩人的經紀人克洛斯（Casey Close）、波拉斯（Scott Boras）接觸過了，他說休賽季和經紀人接觸、討論旗下球員是冬天的常態，看看球隊是否有機會從中獲得簽約、交易補強機會，而對於貝林傑，凱許曼說洋基當然很歡迎他重返球隊。

凱許曼還和克洛斯聊過其他旗下球員，包含高德施密特（Paul Goldschmidt）、金恩（Michael King）、史瓦伯（Kyle Schwarber）等人；此外，凱許曼也和波拉斯聊過宣佈入札的今井達也，不過另一位日本好手岡本和真則是還沒接觸。

對於休賽季的任務，凱許曼說去年球隊陣容就不差，但沒能奪冠，今年少要目標是先維持住戰力，最終目標是讓球隊變得強，接下來還有很多工作要做。

