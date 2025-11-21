MLB》40歲201轟明星重砲想再戰一年！盼與道奇簽下一日合約後退休

透納。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕40歲老將透納（Justin Turner）休季被小熊買斷成為自由身，近日透納在加州出席慈善活動時受訪，表示希望自己能再戰一年，並希望在生涯最後，能和前東家道奇簽下一日合約，以道奇球員身分退役。

透納生涯17年曾效力過金鶯、大都會、道奇、紅襪、藍鳥、水手與小熊等隊，共敲201轟，其中道奇是他表現最好的球隊，9年效力於此的時間內兩度入選明星賽，打擊率為0.296，攻擊指數0.965，2017年國聯冠軍賽曾與泰勒（Chris Taylor）一起獲選系列賽MVP，2020年隨隊拿下世界大賽冠軍。

透納受訪表示，他的目標是至少2026年球季再打一年，並希望自己正式離開球場那天，能與道奇簽下一日合約退休，「我想這很明顯，我生涯最長的一段時間都在洛杉磯，我生涯的轉捩點，也就是穿上道奇球衣的那一刻。」

「我生涯唯一的冠軍就是跟著道奇一起奪下，我不想現在就走到那一步，就看接下來會如何發展吧。離開洛杉磯後，我有幸能去到4支很棒的球隊，要我只選1隊並不容易，你也不想因為選了某隊而讓其他球隊不開心，但如果只能選一隊，那答案很明顯會是道奇。」

曾效力過到道奇與藍鳥的透納，也相當享受今年的世界大賽，「那個系列賽什麼都有，延長賽、再見勝、代打滿貫砲、單場4名先發投手輪番上陣，還有瘋狂的本壘攻防戰，完全充滿戲劇張力與刺激。等於有2個國家在看吧，我記得這是30年來收視率最高的世界大賽之一。其實應該說3個國家啦，畢竟道奇現在有不少日本球員。」

